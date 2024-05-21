Демченко розповів, у кого після 18 травня перевірятимуть наявність військово-облікового документа на кордоні
Київ • УНН
З 18 травня Україна перевірятимуть військово облікові документи у певних категорій чоловіків, у тому числі запасу, непридатних до служби, що мають трьох і більше дітей і дружин, які служать в армії, при цьому прикордонна служба проводить перевірки відповідно до оновлених законів про мобілізацію.
З 18 травня в Україні запроваджено перевірку військово-облікових документів серед чоловіків, особливо заброньованих, непридатних для служби, з трьома дітьми та чиї дружини служать у війську. Контроль здійснюється прикордонною службою відповідно до оновлених законодавчих актів про мобілізацію. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
З набранням чинності змін до деяких законодавчих актів, в тому числі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ми з 18 травня почали перевіряти наявність військово-облікового документа з відповідною відміткою у певної категорії громадян, власне мова йде саме про чоловіків. З тими змінами про які я говорив, окремими пунктами визначено, що ця категорія громадян має мати при собі разом із паспортом і військово-обліковий документ та пред'явити його за вимогою у тому числі співробітниками прикордонної служби, як у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через кордон
Щодо категорій у яких будуть перевіряти наявність військово-облікового документа, за словами речника разом з іншими документами, це стосується:
- заброньованих чоловіків;
- осіб які визнані непридатними для служби;
- осіб, у яких на утриманні є троє і більше дітей віком до 18 років;
- у чоловіків, у яких дружина проходить військову службу.
Також наявність цього документу буде перевірятись у громадян, які визначені у статті 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Можу зазначити, що даний момент ми не перевіряємо наявність військово-облікового документу у осіб: з інвалідністю, у тих хто супроводжує осіб або дітей з інвалідністю, у тих хто здійснює перевезення гуманітарної допомоги, у водіїв, які здійснюють перевезення товарів та пасажирів, працівників залізниці, представників авіаційної або морської галузі
Нагадаємо
В українському парламенті зареєстрований законопроєкт, що пропонує позбавити військкомати права розглядати справи про порушення військового обов'язку і накладати штрафи, передавши замість цього такі справи в суди.