Демченко розповів, у кого після 18 травня перевірятимуть наявність військово-облікового документа на кордоні

З 18 травня в Україні запроваджено перевірку військово-облікових документів серед чоловіків, особливо заброньованих, непридатних для служби, з трьома дітьми та чиї дружини служать у війську. Контроль здійснюється прикордонною службою відповідно до оновлених законодавчих актів про мобілізацію. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

З набранням чинності змін до деяких законодавчих актів, в тому числі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ми з 18 травня почали перевіряти наявність військово-облікового документа з відповідною відміткою у певної категорії громадян, власне мова йде саме про чоловіків. З тими змінами про які я говорив, окремими пунктами визначено, що ця категорія громадян має мати при собі разом із паспортом і військово-обліковий документ та пред'явити його за вимогою у тому числі співробітниками прикордонної служби, як у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через кордон