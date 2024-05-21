Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  63582 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  64571 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  100119 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100734 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102660 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  182330 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131266 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198654 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183050 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191541 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

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Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

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Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

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В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

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Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии

Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии

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Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

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В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

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Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

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США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

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Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  182330 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  170803 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  365695 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  351428 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  403994 просмотра

Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

С 18 мая Украина будут проверять военно учетные документы у определенных категорий мужчин, в том числе запаса, непригодных к службе, имеющих трех и более детей и жен, служащих в армии, при этом пограничная служба проводит проверки в соответствии с обновленными законами о мобилизации.

Общество •   •  3961 просмотра
Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

В рф стартовали ядерные учения: что известно

В минобороны рф сообщили, что личный состав задействованных в обучении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Новости Мира •   •  3663 просмотра
В рф стартовали ядерные учения: что известно

Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

Предвыборный ролик Трампа вызвал возмущение из-за упоминания "unified reich", вызывающего нацистские ассоциации.

Новости Мира •   •  4039 просмотра
Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

Во временно оккупированной Феодосии российскими оккупационными властями были выставлены на аукцион три исторические дачи, построенные в конце XIX - начале XX веков.

Общество •   •  4610 просмотра
Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

Сильный пожар вспыхнул на станции технического обслуживания или в гаражах в Голосеевском районе Киева, в результате чего черный дым был виден из разных частей города.

Общество •   •  5164 просмотра
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анна лена Баербок заявила, что Владимир Зеленский является правомерным и легитимным президентом Украины.

Война •   •  6193 просмотра
Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии

Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

Кабинет министров определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации, включая выдачу повесток сотрудникам, информирование военных центров о том, что сотрудники отказываются от повесток или увольняются, а также обеспечение доставки сотрудников в военные центры.

политика •   •  6304 просмотра
Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК

В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе в ночь на 19 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.

Война •   •  6652 просмотра
В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"

Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

По словам главы Харьковской областной военной администрации, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.

Общество •   •  7543 просмотра
Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский

За последние 3-4 месяца Украина достигла очень серьезных объемов производства отечественных FPV-дронов, что позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте.

Война •   •  6827 просмотра
Количество произведенных в Украине FPV-дронов позволило закрыть большой дефицит артиллерии на фронте - Зеленский