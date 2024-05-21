Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

С 18 мая в Украине введена проверка военно-учетных документов среди мужчин, особенно забронированных, непригодных для службы, с тремя детьми и чьи жены служат в армии. Контроль осуществляется пограничной службой в соответствии с обновленными законодательными актами о мобилизации. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Со вступлением в силу изменений в некоторые законодательные акты, в том числе о мобилизационной подготовке и мобилизации, мы с 18 мая начали проверять наличие военно-учетного документа с соответствующей отметкой у определенной категории граждан, собственно речь идет именно о мужчинах. С теми изменениями о которых я говорил, отдельными пунктами определено, что эта категория граждан должна иметь при себе вместе с паспортом и военно-учетный документ и предъявить его по требованию в том числе сотрудниками пограничной службы, как в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и в пунктах пропуска через границу - говорит Демченко.

По категориям в которых будут проверять наличие военно-учетного документа, по словам представителя вместе с другими документами, это касается:

забронированных мужчин;

лиц, признанных непригодными для службы;



лиц, у которых на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет;



у мужчин, у которых жена проходит военную службу.



Также наличие этого документа будет проверять у граждан, которые определены в статье 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации. Могу отметить, что данный момент мы не проверяем наличие военно-учетного документа у лиц: с инвалидностью, у тех кто сопровождает лиц или детей с инвалидностью, у тех кто осуществляет перевозку гуманитарной помощи, у водителей, осуществляющих перевозку товаров и пассажиров, работников железной дороги, представителей авиационной или морской отрасли - добавил он

Напомним

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить военкоматы права рассматривать дела о нарушении воинской обязанности и налагать штрафы, передав вместо этого такие дела в суды.