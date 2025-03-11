Демченко про пасажиропотік на кордоні України: після новорічно-різдвяного періоду спостерігається стабільність

Після завершення новорічно-різдвяного періоду, пасажиропотік на кордоні України суттєво знизився. У будні дні щоденно через кордон проходить близько 65-70 тисяч осіб, як на виїзд, так і на вʼїзд.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Після завершення новорічно-різдвяного періоду, пасажиропотік впав і фактично він тримається на тому ж рівні і зараз. В будні це десь орієнтовно 65-70 тисяч осіб перетинає кордон щоденно як на виїзд, так і на вʼїзд сукупно. У вихідні пасажиропотік, звісно, дещо зростає десь до рівня 80-85 тисяч громадян перетинає кордон в обох напрямках