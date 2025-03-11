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Демченко про пасажиропотік на кордоні України: після новорічно-різдвяного періоду спостерігається стабільність

Київ • УНН

 • 12247 перегляди

Після новорічних свят пасажиропотік на кордоні України стабілізувався на рівні 65-70 тисяч осіб щодня. 85% подорожуючих - громадяни України, а найбільший потік спостерігається на кордоні з Польщею.

Демченко про пасажиропотік на кордоні України: після новорічно-різдвяного періоду спостерігається стабільність

Після завершення новорічно-різдвяного періоду, пасажиропотік на кордоні України суттєво знизився. У будні дні щоденно через кордон проходить близько 65-70 тисяч осіб, як на виїзд, так і на вʼїзд.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Після завершення новорічно-різдвяного періоду, пасажиропотік впав і фактично він тримається на тому ж рівні і зараз. В будні це десь орієнтовно 65-70 тисяч осіб перетинає кордон щоденно як на виїзд, так і на вʼїзд сукупно. У вихідні пасажиропотік, звісно, дещо зростає десь до рівня 80-85 тисяч громадян перетинає кордон в обох напрямках

- зазначив Демченко.

Демченко також зазначив, що більшість осіб, які перетинають кордон є громадянами України — 85%. Решта 15% — іноземці.

За його словами, наразі немає значної різниці між вʼїздом в Україну та виїздом з неї, оскільки динаміка залишалася майже рівною, коливаючись на рівні 50 на 50.

Речник прикордонної служби додав, що після зниження пасажиропотоку у період після свят на пунктах пропуску не спостерігається черг.

Нагадаємо 

Раніше Андрій Демченко повідомляв, що з початку 2025 року кордон України перетнули понад 1,9 млн осіб, що значно менше порівняно з новорічними святами.За його словами, найбільший пасажиропотік зберігається на кордоні з Польщею. На цю ділянку кордону припадає загалом 50% від загального пасажиропотоку.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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