Пасажиропотік на кордоні України: нові цифри та тенденції 2025 року

З початку року кордон перетнули понад 1,9 мільйона осіб, але порівняно з новорічно-різдвяним періодом пасажиропотік зменшився. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Щодо пасажиропотоку, то зараз він дещо знизився, якщо порівнювати з новорічно-різдвяним періодом, і за добу в будні дні кордон перетинає близько 70–75 тисяч осіб, слідуючи як на виїзд, так і на в’їзд. У вихідні цей показник може досягати 80–90 тисяч осіб за добу. Для прикладу, в новорічно-різдвяний період ці показники, особливо в пікові дні, могли сягати понад 150 тисяч", - розповів Демченко.

За його словами, зі зниженням пасажиропотоку суттєвих черг, та й загалом черг на кордоні, зараз не відмічається.

"Можу зазначити, що з початку цього року, з 1 січня, кордон загалом перетнуло трохи більше 1,9 млн громадян", — сказав речник ДПСУ.

Для прикладу зазначається, що у грудні кордон перетнуло 2,9 мільйона осіб, а за весь 2024 рік цей показник становив трохи більше 35 мільйонів.

Водночас Демченко повідомив, що з початку цього року спостерігається перевага в’їзду в Україну над виїздом.

Також речник ДПСУ зауважив, що найбільший пасажиропотік зберігається на кордоні з Польщею.

На цю ділянку кордону припадає загалом 50% від загального пасажиропотоку. Зараз на кордоні з Польщею функціонує 9 пунктів пропуску.

Нагадаємо

З липня 2024 року зменшується кількість порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, найчастіше через злочинні групи із закритих Telegram-каналів і соцмереж.