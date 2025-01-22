Пасажиропотік на кордоні України: нові цифри та тенденції 2025 року
Київ • УНН
З початку 2025 року кордон України перетнули понад 1,9 млн осіб, що значно менше порівняно з новорічними святами. Найбільший потік спостерігається на кордоні з Польщею, де функціонує 9 пунктів пропуску.
З початку року кордон перетнули понад 1,9 мільйона осіб, але порівняно з новорічно-різдвяним періодом пасажиропотік зменшився. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Щодо пасажиропотоку, то зараз він дещо знизився, якщо порівнювати з новорічно-різдвяним періодом, і за добу в будні дні кордон перетинає близько 70–75 тисяч осіб, слідуючи як на виїзд, так і на в’їзд. У вихідні цей показник може досягати 80–90 тисяч осіб за добу. Для прикладу, в новорічно-різдвяний період ці показники, особливо в пікові дні, могли сягати понад 150 тисяч", - розповів Демченко.
За його словами, зі зниженням пасажиропотоку суттєвих черг, та й загалом черг на кордоні, зараз не відмічається.
"Можу зазначити, що з початку цього року, з 1 січня, кордон загалом перетнуло трохи більше 1,9 млн громадян", — сказав речник ДПСУ.
Для прикладу зазначається, що у грудні кордон перетнуло 2,9 мільйона осіб, а за весь 2024 рік цей показник становив трохи більше 35 мільйонів.
Водночас Демченко повідомив, що з початку цього року спостерігається перевага в’їзду в Україну над виїздом.
Також речник ДПСУ зауважив, що найбільший пасажиропотік зберігається на кордоні з Польщею.
На цю ділянку кордону припадає загалом 50% від загального пасажиропотоку. Зараз на кордоні з Польщею функціонує 9 пунктів пропуску.
Нагадаємо
З липня 2024 року зменшується кількість порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, найчастіше через злочинні групи із закритих Telegram-каналів і соцмереж.