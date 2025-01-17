Кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилась на 40% - Демченко

З липня 2024 року фіксується тенденція до зниження кількості порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Найчастіше вони звертаються до злочинних груп, яких знаходять через закриті Telegram-канали та соцмережі. Максимальна сума за таку допомогу може досягати 20 тисяч доларів. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі для УНН.

Сьогодні УНН повідомляв, що поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах України щодо незаконного перетину кордону військовозобов’язаних.

Водночас у ДПСУ зазначають, що порушників затримують щодня, а більшість з них — через зелену ділянку.

Щодня ми затримуємо порушників на державному кордоні, які намагаються незаконно перетнути кордон, більшість з них по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, але, звісно, є й спроби незаконного перетину кордону через пункти пропуску. Там порушники, як правило, або ж намагаються використати підроблені документи, або сфальшувати умови свого виїзду, або ж підкупити інспекторів Державної прикордонної служби - розповів Демченко.

За його словами, у різні періоди кількість охочих незаконно перетнути кордон також різна.

"Коли є сприятливі погодні умови, ця кількість може збільшуватися, але, наприклад, починаючи з липня минулого року і до сьогодні, ми бачимо тенденцію до спаду осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Тобто, якщо порівняти показники грудня і липня, то спад складає 40%", - зауважив речник ДПСУ.

Найцікавіші випадки незаконного перетину кордону

"За час воєнного стану і тих обмежень, які діють на кордоні, власне, через що і є тенденція до збільшення спроб незаконного перетину кордону, до 24 лютого 2022 року кількість громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон була значно меншою. Але за цей час, знову ж таки, люди намагалися переодягатися у жіночий одяг, власне, мова про чоловіків, і використовувати паспортні документи жінок. Хтось вдавав із себе особу з інвалідністю, хтось намагався переплисти річки, по яких проходить лінія державного кордону, а хтось ховався в конструктивних особливостях транспортних засобів", - розповів Демченко.

Він додав, що більшість порушників, як правило, несамостійні щодо спроб незаконного перетину кордону. Найчастіше ці особи звертаються до злочинних організованих груп, яких знаходять через соціальні мережі, зокрема, через різні закриті Telegram-канали.

Знаходять ту особу, яка їм пообіцяє сприяння у незаконному перетині кордону, отримують за це або ж інструктаж, умовно, навіть не контактуючи з такими особами фізично, або ж все ж таки пособники чи організатори супроводжують таких осіб до кордону - сказав речник ДПСУ.

За словами Демченка, за це люди платять немаленькі кошти. Суми можуть коливатися від 5 до 15 тисяч доларів. Коли порушників вже затримують і "фільтрують" їх на предмет, хто їм допомагав, як вони планували свою незаконну мандрівку, то деякі зазначають суми коштів і до 20 тисяч доларів.

Ініціативи щодо посилення контролю на кордоні

"В першу чергу потрібно розуміти, що ті сили і засоби, які має ДПСУ, застосовуються на державному кордоні. Це і прикордонні наряди, це і технічні засоби спостереження за місцевістю, це і безпілотні літальні апарати, які використовуються для моніторингу прикордоння, щоб вчасно викрити такі групи або навіть поодиноких людей, які пробираються до кордону, ну і, власне, їх затримати. Це і співпраця з колегами по той бік державного кордону, зокрема, з прикордонниками суміжних країн Європи і Молдови", - розповів Демченко.

Водночас він зазначив, що важливим компонентом роботи є взаємодія оперативних співробітників ДПСУ з іншими правоохоронними органами, зокрема підрозділами поліції, з метою викриття злочинних схем, встановлення організаторів і пособників та їх затримання, аби припинити пропонування людям сприяння у незаконному перетині кордону.

За інформацією Державної прикордонної служби, на кінець 2024 року, у співпраці з іншими правоохоронними органами, оперативними співробітниками було викрито понад 720 протиправних груп, із яких майже половина була виявлена у 2024 році.

Раніше

Нацполіція 11 січня повідомляла, що у результаті 600 обшуків по Україні оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення чоловіків через держкордон.