ukenru
Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
11:19 • 32783 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
07:39 • 114234 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
07:04 • 108441 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 134881 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16 января, 16:32 • 159907 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16 января, 16:30 • 149708 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 120986 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 119421 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 120837 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 153210 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

17 января, 02:56 • 113345 просмотра
НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

17 января, 03:24 • 107169 просмотра
Бербок раскритиковала правительство Германии за нерешительность в помощи Украине

Бербок раскритиковала правительство Германии за нерешительность в помощи Украине

17 января, 04:35 • 102172 просмотра
Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

17 января, 05:59 • 101221 просмотра
рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

08:28 • 32292 просмотра
публикации
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

07:39 • 114234 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 123080 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 159907 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 149708 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 211713 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 134881 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 150072 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 142665 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 174820 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 162932 просмотра
Актуальное
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Киев  •  УНН

 • 31908 просмотра

Read in English

Количество нарушителей на границе снизилось на 40% по сравнению с июлем. ГПСУ разоблачила более 720 противоправных групп, которые помогали нелегально пересекать границу за 5-20 тысяч долларов.

С июля 2024 года фиксируется тенденция к снижению количества нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу. Чаще всего они обращаются к преступным группам, которых находят через закрытые Telegram-каналы и соцсети. Максимальная сумма за такую помощь может достигать 20 тысяч долларов. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии для УНН.

Сегодня УНН сообщал, что полиция проводит более 200 обысков в 19 регионах Украины относительно незаконного пересечения границы военнообязанных.

 В то же время в ГПСУ отмечают, что нарушителей задерживают ежедневно, а большинство из них - через зеленый участок.

Ежедневно мы задерживаем нарушителей на государственной границе, которые пытаются незаконно пересечь границу, большинство из них по зеленому участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска, но, конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска. Там нарушители, как правило, или же пытаются использовать поддельные документы, или сфальсифицировать условия своего выезда, или же подкупить инспекторов Государственной пограничной службы

- рассказал Демченко.

По его словам, в разные периоды количество желающих незаконно пересечь границу также разное.

«Когда есть благоприятные погодные условия, это количество может увеличиваться, но, например, начиная с июля прошлого года и до сегодня, мы видим тенденцию к спаду лиц, которые пытаются незаконно пересечь границу. То есть, если сравнить показатели декабря и июля, то спад составляет 40%», - отметил спикер ГПСУ.

Самые интересные случаи незаконного пересечения границы

«За время военного положения и тех ограничений, которые действуют на границе, собственно, из-за чего и есть тенденция к увеличению попыток незаконного пересечения границы, до 24 февраля 2022 года количество граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу было значительно меньше. Но за это время, опять же, люди пытались переодеваться в женскую одежду, собственно, речь о мужчинах, и использовать паспортные документы женщин. Кто-то изображал из себя лицо с инвалидностью, кто-то пытался переплыть реки, по которым проходит линия государственной границы, а кто-то прятался в конструктивных особенностях транспортных средств», - рассказал Демченко.

Он добавил, что большинство нарушителей, как правило, несамостоятельны в попытках незаконного пересечения границы. Чаще всего эти лица обращаются к преступным организованным группам, которых находят через социальные сети, в частности, через различные закрытые Telegram-каналы.

Находят то лицо, которое им пообещает содействие в незаконном пересечении границы, получают за это или инструктаж, условно, даже не контактируя с такими лицами физически, или же все же пособники или организаторы сопровождают таких лиц к границе

- сказал представитель ГПСУ.

По словам Демченко, за это люди платят немаленькие деньги. Суммы могут колебаться от 5 до 15 тысяч долларов. Когда нарушителей уже задерживают и «фильтруют» их на предмет, кто им помогал, как они планировали свое незаконное путешествие, то некоторые отмечают суммы средств и до 20 тысяч долларов.

Инициативы по усилению контроля на границе

«В первую очередь нужно понимать, что те силы и средства, которые имеет ГПСУ, применяются на государственной границе. Это и пограничные наряды, это и технические средства наблюдения за местностью, это и беспилотные летательные аппараты, которые используются для мониторинга приграничья, чтобы вовремя разоблачить такие группы или даже одиночных людей, которые пробираются к границе, ну и, собственно, их задержать. Это и сотрудничество с коллегами по ту сторону государственной границы, в частности, с пограничниками сопредельных стран Европы и Молдовы», - рассказал Демченко.

В то же время он отметил, что важным компонентом работы является взаимодействие оперативных сотрудников ГПСУ с другими правоохранительными органами, в частности подразделениями полиции, с целью разоблачения преступных схем, установления организаторов и пособников и их задержания, чтобы прекратить предложение людям содействия в незаконном пересечении границы.

По информации Государственной пограничной службы, на конец 2024 года, в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, оперативными сотрудниками было разоблачено более 720 противоправных групп, из которых почти половина была обнаружена в 2024 году.

Ранее

Нацполиция 11 января сообщала, что в результате 600 обысков по Украине объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку мужчин через госграницу. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
moldovaМолдова

Обратиться по вопросам размещения рекламы