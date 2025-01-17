Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

С июля 2024 года фиксируется тенденция к снижению количества нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу. Чаще всего они обращаются к преступным группам, которых находят через закрытые Telegram-каналы и соцсети. Максимальная сумма за такую помощь может достигать 20 тысяч долларов. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии для УНН.

Сегодня УНН сообщал, что полиция проводит более 200 обысков в 19 регионах Украины относительно незаконного пересечения границы военнообязанных.

В то же время в ГПСУ отмечают, что нарушителей задерживают ежедневно, а большинство из них - через зеленый участок.

Ежедневно мы задерживаем нарушителей на государственной границе, которые пытаются незаконно пересечь границу, большинство из них по зеленому участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска, но, конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска. Там нарушители, как правило, или же пытаются использовать поддельные документы, или сфальсифицировать условия своего выезда, или же подкупить инспекторов Государственной пограничной службы - рассказал Демченко.

По его словам, в разные периоды количество желающих незаконно пересечь границу также разное.

«Когда есть благоприятные погодные условия, это количество может увеличиваться, но, например, начиная с июля прошлого года и до сегодня, мы видим тенденцию к спаду лиц, которые пытаются незаконно пересечь границу. То есть, если сравнить показатели декабря и июля, то спад составляет 40%», - отметил спикер ГПСУ.

Самые интересные случаи незаконного пересечения границы

«За время военного положения и тех ограничений, которые действуют на границе, собственно, из-за чего и есть тенденция к увеличению попыток незаконного пересечения границы, до 24 февраля 2022 года количество граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу было значительно меньше. Но за это время, опять же, люди пытались переодеваться в женскую одежду, собственно, речь о мужчинах, и использовать паспортные документы женщин. Кто-то изображал из себя лицо с инвалидностью, кто-то пытался переплыть реки, по которым проходит линия государственной границы, а кто-то прятался в конструктивных особенностях транспортных средств», - рассказал Демченко.

Он добавил, что большинство нарушителей, как правило, несамостоятельны в попытках незаконного пересечения границы. Чаще всего эти лица обращаются к преступным организованным группам, которых находят через социальные сети, в частности, через различные закрытые Telegram-каналы.

Находят то лицо, которое им пообещает содействие в незаконном пересечении границы, получают за это или инструктаж, условно, даже не контактируя с такими лицами физически, или же все же пособники или организаторы сопровождают таких лиц к границе - сказал представитель ГПСУ.

По словам Демченко, за это люди платят немаленькие деньги. Суммы могут колебаться от 5 до 15 тысяч долларов. Когда нарушителей уже задерживают и «фильтруют» их на предмет, кто им помогал, как они планировали свое незаконное путешествие, то некоторые отмечают суммы средств и до 20 тысяч долларов.

Инициативы по усилению контроля на границе

«В первую очередь нужно понимать, что те силы и средства, которые имеет ГПСУ, применяются на государственной границе. Это и пограничные наряды, это и технические средства наблюдения за местностью, это и беспилотные летательные аппараты, которые используются для мониторинга приграничья, чтобы вовремя разоблачить такие группы или даже одиночных людей, которые пробираются к границе, ну и, собственно, их задержать. Это и сотрудничество с коллегами по ту сторону государственной границы, в частности, с пограничниками сопредельных стран Европы и Молдовы», - рассказал Демченко.

В то же время он отметил, что важным компонентом работы является взаимодействие оперативных сотрудников ГПСУ с другими правоохранительными органами, в частности подразделениями полиции, с целью разоблачения преступных схем, установления организаторов и пособников и их задержания, чтобы прекратить предложение людям содействия в незаконном пересечении границы.

По информации Государственной пограничной службы, на конец 2024 года, в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, оперативными сотрудниками было разоблачено более 720 противоправных групп, из которых почти половина была обнаружена в 2024 году.

Ранее

Нацполиция 11 января сообщала, что в результате 600 обысков по Украине объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку мужчин через госграницу.