Пассажиропоток на границе Украины: новые цифры и тенденции 2025 года

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
11:37 • 47534 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
11:07 • 102350 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
09:59 • 90040 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
09:49 • 100832 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 120814 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 105730 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 122914 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 122551 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 120659 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
21 января, 13:42 • 115354 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп помиловал основателя сайта по продаже наркотиков, который отбывал пожизненное

Трамп помиловал основателя сайта по продаже наркотиков, который отбывал пожизненное

22 января, 04:37 • 46892 просмотра
Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

22 января, 05:30 • 41418 просмотра
Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

22 января, 07:13 • 71082 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

08:30 • 113125 просмотра
ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

08:49 • 56440 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

11:07 • 102350 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

08:30 • 113125 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 120814 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 133502 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 150855 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 133796 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 146116 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 168650 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 180373 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 164382 просмотра
Актуальное
Пассажиропоток на границе Украины: новые цифры и тенденции 2025 года

Пассажиропоток на границе Украины: новые цифры и тенденции 2025 года

Киев  •  УНН

 • 1379 просмотра

Read in English

С начала 2025 года границу Украины пересекли более 1,9 млн человек, что значительно меньше по сравнению с новогодними праздниками. Наибольший поток наблюдается на границе с Польшей, где функционирует 9 пунктов пропуска.

С начала года границу пересекли более 1,9 миллиона человек, но по сравнению с новогодне-рождественским периодом пассажиропоток уменьшился. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Что касается пассажиропотока, то сейчас он несколько снизился, если сравнивать с новогодне-рождественским периодом, и за сутки в будние дни границу пересекает около 70-75 тысяч человек, следуя как на выезд, так и на въезд. В выходные этот показатель может достигать 80-90 тысяч человек за сутки. Для примера, в новогодне-рождественский период эти показатели, особенно в пиковые дни, могли достигать более 150 тысяч", - рассказал Демченко.

По его словам, со снижением пассажиропотока существенных очередей, да и вообще очередей на границе, сейчас не отмечается.

"Могу отметить, что с начала этого года, с 1 января, границу в целом пересекло чуть более 1,9 млн граждан", - сказал спикер ГПСУ.

Для примера отмечается, что в декабре границу пересекло 2,9 миллиона человек, а за весь 2024 год этот показатель составил чуть более 35 миллионов.

В то же время Демченко сообщил, что с начала этого года наблюдается преимущество въезда в Украину над выездом.

Также представитель ГПСУ отметил, что наибольший пассажиропоток сохраняется на границе с Польшей.

На этот участок границы приходится всего 50% от общего пассажиропотока. Сейчас на границе с Польшей функционирует 9 пунктов пропуска.

Напомним

С июля 2024 года уменьшается количество нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу, чаще всего через преступные группы из закрытых Telegram-каналов и соцсетей. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы