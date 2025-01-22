Пассажиропоток на границе Украины: новые цифры и тенденции 2025 года

С начала года границу пересекли более 1,9 миллиона человек, но по сравнению с новогодне-рождественским периодом пассажиропоток уменьшился. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Что касается пассажиропотока, то сейчас он несколько снизился, если сравнивать с новогодне-рождественским периодом, и за сутки в будние дни границу пересекает около 70-75 тысяч человек, следуя как на выезд, так и на въезд. В выходные этот показатель может достигать 80-90 тысяч человек за сутки. Для примера, в новогодне-рождественский период эти показатели, особенно в пиковые дни, могли достигать более 150 тысяч", - рассказал Демченко.

По его словам, со снижением пассажиропотока существенных очередей, да и вообще очередей на границе, сейчас не отмечается.

"Могу отметить, что с начала этого года, с 1 января, границу в целом пересекло чуть более 1,9 млн граждан", - сказал спикер ГПСУ.

Для примера отмечается, что в декабре границу пересекло 2,9 миллиона человек, а за весь 2024 год этот показатель составил чуть более 35 миллионов.

В то же время Демченко сообщил, что с начала этого года наблюдается преимущество въезда в Украину над выездом.

Также представитель ГПСУ отметил, что наибольший пассажиропоток сохраняется на границе с Польшей.

На этот участок границы приходится всего 50% от общего пассажиропотока. Сейчас на границе с Польшей функционирует 9 пунктов пропуска.

Напомним

С июля 2024 года уменьшается количество нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу, чаще всего через преступные группы из закрытых Telegram-каналов и соцсетей.