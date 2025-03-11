Демченко о пассажиропотоке на границе Украины: после новогодне-рождественского периода наблюдается стабильность

После завершения новогодне-рождественского периода, пассажиропоток на границе Украины существенно снизился. В будние дни ежедневно через границу проходит около 65-70 тысяч человек, как на выезд, так и на въезд.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

После завершения новогодне-рождественского периода, пассажиропоток упал и фактически он держится на том же уровне и сейчас. В будние дни это примерно 65-70 тысяч человек пересекает границу ежедневно как на выезд, так и на въезд в совокупности. В выходные пассажиропоток, конечно, несколько возрастает до уровня 80-85 тысяч граждан пересекает границу в обоих направлениях. - отметил Демченко.

Демченко также отметил, что большинство лиц, пересекающих границу, являются гражданами Украины — 85%. Остальные 15% — иностранцы.

По его словам, в настоящее время нет значительной разницы между въездом в Украину и выездом из нее, поскольку динамика оставалась почти равной, колеблясь на уровне 50 на 50.

Спикер пограничной службы добавил, что после снижения пассажиропотока в период после праздников на пунктах пропуска не наблюдается очередей.

Напоминаем

Ранее Андрей Демченко сообщал, что с начала 2025 года границу Украины пересекли более 1,9 млн человек, что значительно меньше по сравнению с новогодними праздниками. По его словам, наибольший пассажиропоток сохраняется на границе с Польшей. На этот участок границы приходится в целом 50% от общего пассажиропотока.