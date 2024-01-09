Демарш Ярової: чому Антикорупційна рада при Міноборони хоче впливати на "Державного оператора тилу"

Громадська діячка Дана Ярова поскаржилася, що відтепер не має жодного відношення до закупівель міністерства оборони. А також заявила, що Громадську Антикорупційну раду при Міноборони, нібито, ігнорують. Про це йдеться у її дописах у соцмережі Facebook, пише УНН.

При цьому, в словах Ярової практично одразу ж відчувається якась особиста образа.

"Більше ніякого відношення до закупівель МО не маю. Мої знання та навички не потрібні новій команді МО. Всі закупівлі передані агенціям. А там, допомога також не потрібна", - пише Ярова.

У наступному дописі Ярова хвалиться, що з усіх претендентів на членство в Антикорраді при міністерстві оборони вона набрала більше всіх голосів. Що Антикорупційна рада, нібито, домоглася економії мільярдів гривень на закупівлях. І не в останню чергу саме завдяки її (Ярової) діяльності.

Каже, що є непорозуміння між нею та новою командою Міноборони, яке можна вирішити за декілька днів.

"Так, я набрала найбільшу кількість голосів. Так, мене не призначали, а обирали.

Ви всі читали мої звіти, хто хотів, той побачив, що я доклала багато зусиль, і результат у тому числі моєї роботи є, і вимірюється він в мільярдах заощаджених гривень.

За останні два дні мої пости стали дещо емоційними. Так, виникло певне непорозуміння між мною та новим керівництвом МО. Але я розумію необхідність подальшої роботи по оптимізації закупівель МО, і заощадженні коштів на цих закупівлях.

Тому я прийняла рішення вимкнути ображену дівчинку і спробувати вирішити це непорозуміння в робочому порядку та беру на це декілька днів. Сподіваюсь що це вдасться, і я надалі зможу вас інформувати про позитивні зміни в роботі МО.

А якщо ні, то це буде зовсім інша історія", - зазначає Ярова.

Ці слова відверто віддають своєрідним громадсько-активістським шантажем: вирішимо – всім буде добре, не вирішимо – начувайтеся. Особливо, коли не зовсім зрозуміло, що Ярова має на увазі під словом "вирішити".

В цій ситуації є один важливий момент. Нелетальними закупівлями для ЗСУ тепер поступово починає займатися новостворене державне підприємство "Державний оператор тилу". Воно має керівника, команду менеджерів-управлінців і план роботи на певний період.

Так, ДОТ створений міністерством оборони. Але важливо розуміти, що це підприємство, хоч і державне. Організація і проведення закупівель для української армії – є основою його фінансово-господарської діяльності. І за результати цієї діяльності воно звітує перед своїм засновником: міністерством оборони.

В цьому контексті "обурення" Ярової не зрозуміло – яке відношення до ДОТ має, хоч і антикорупційний, але дорадчий орган при Міноборони?

Якщо, приміром, якісь її поради призведуть до зриву закупівель чи придбання товарів за завищеною ціною, то відповідальність за це нестиме керівництво ДОТ, і аж ніяк не Ярова.

В такому випадку логічно створити наглядову раду для "Державного оператора тилу", і навіть включити до неї декількох борців з корупцією у закупівлях для ЗСУ. Але Громадська антикорупційна рада, як вона є, точно не повинна впливати на діяльність державного підприємства.

Попри те, що ДОТ робить перші кроки в своїй діяльності нарікань з боку Ярової вже достатньо.

Зокрема, вона стверджує, що закупівля продуктів харчування безпосередньо у виробників може призвести до подорожчання продукції на 20-30%.

Також Яровій не подобається, що ДОТ планує розділити закупівлю самих продуктів та закупівлю послуг з їх доставки.

В можливому посиленні протистояння Ярової із новою командою Міноборони їй руку грає поява нового розслідування щодо Тетяни Глиняної, яка має відношення до фірми "Актив компані", яка постачала ЗСУ скандальні яйця по 17 гривень. Як стверджують журналісти, вона за час повномасштабного вторгнення стала власницею декількох готелів у Хорватії.

Ярова, нагадаємо, була одним з рупорів того скандалу, не в останню чергу завдяки якому, на вимогу активістів, і була створена Громадська антикорупційна рада при Міноборони.

Так, яйця по 17 гривень – це спадок попередньої команди Міноборони. Але чому б знову не педалювати цю історію, що показати важливість Антикорради при Міноборони, і необхідність збереження її впливу на "Державного оператора тилу"...

"Державний оператор тилу": презентація відбулася, що далі