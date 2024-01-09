Демарш Яровой: почему Антикоррупционный совет при Минобороны хочет влиять на "Государственного оператора тыла"

Общественный деятель Дана Яровая пожаловалась, что отныне не имеет никакого отношения к закупкам министерства обороны. А также заявила, что Общественный Антикоррупционный совет при Минобороны, якобы, игнорируют. Об этом говорится в ее сообщениях в соцсети Facebook, пишет УНН.

При этом, в словах Яровой практически сразу же чувствуется какая-то личная обида.

"Больше никакого отношения к закупкам МО не имею. Мои знания и навыки не нужны новой команде МО. Все закупки переданы агентствам. А там, помощь также не нужна", - пишет Яровая.

В следующей заметке Яровая хвастается, что из всех претендентов на членство в Антикорсовете при министерстве обороны она набрала больше всех голосов. Что Антикоррупционный совет, якобы, добился экономии миллиардов гривен на закупках. И не в последнюю очередь именно благодаря ее (Яровой) деятельности.

Говорит, что есть недоразумение между ней и новой командой Минобороны, которое можно решить за несколько дней.

"Да, я набрала наибольшее количество голосов. Да, меня не назначали, а избирали.

Вы все читали мои отчеты, кто хотел, тот увидел, что я приложила много усилий, и результат в том числе моей работы есть, и измеряется он в миллиардах сэкономленных гривен.

За последние два дня мои посты стали несколько эмоциональными. Да, возникло определенное недоразумение между мной и новым руководством МО. Но я понимаю необходимость дальнейшей работы по оптимизации закупок МО, и сбережении средств на этих закупках.

Поэтому я приняла решение выключить обиженную девочку и попытаться решить это недоразумение в рабочем порядке и беру на это несколько дней. Надеюсь что это удастся, и я в дальнейшем смогу вас информировать о положительных изменениях в работе МО.

А если нет, то это будет совсем другая история", - отмечает Яровая.

Эти слова откровенно отдают своеобразным общественно-активистским шантажом: решим - всем будет хорошо, не решим - на здоровье. Особенно, когда не совсем понятно, что Яровая имеет в виду под словом "решим".

В этой ситуации есть один важный момент. Нелетальными закупками для ВСУ теперь постепенно начинает заниматься новосозданное государственное предприятие "Государственный оператор тыла". Оно имеет руководителя, команду менеджеров-управленцев и план работы на определенный период.

Да, ДОТ создан министерством обороны. Но важно понимать, что это предприятие, хоть и государственное. Организация и проведение закупок для украинской армии - является основой его финансово-хозяйственной деятельности. И за результаты этой деятельности оно отчитывается перед своим учредителем: министерством обороны.

В этом контексте "возмущение" Яровой не понятно - какое отношение к ДОТ имеет, хоть и антикоррупционный, но совещательный орган при Минобороны?

Если, например, какие-то ее советы приведут к срыву закупок или приобретению товаров по завышенной цене, то ответственность за это будет нести руководство ДОТ, и отнюдь не Яровая.

В таком случае логично создать наблюдательный совет для "Государственного оператора тыла", и даже включить в него нескольких борцов с коррупцией в закупках для ВСУ. Но Общественный антикоррупционный совет, как он есть, точно не должен влиять на деятельность государственного предприятия.

Несмотря на то, что ДОТ делает первые шаги в своей деятельности нареканий со стороны Яровой уже достаточно.

В частности, она утверждает, что закупка продуктов питания напрямую у производителей может привести к подорожанию продукции на 20-30%.

Также Яровой не нравится, что ДОТ планирует разделить закупку самих продуктов и закупку услуг по их доставке.

В возможном усилении противостояния Яровой с новой командой Минобороны ей руку играет появление нового расследования в отношении Татьяны Глиняной, которая имеет отношение к фирме "Актив компани", которая поставляла ВСУ скандальные яйца по 17 гривен. Как утверждают журналисты, она за время полномасштабного вторжения стала владелицей нескольких отелей в Хорватии.

Яровая, напомним, была одним из рупоров того скандала, не в последнюю очередь благодаря которому, по требованию активистов, и был создан Общественный антикоррупционный совет при Минобороны.

Да, яйца по 17 гривен - это наследство предыдущей команды Минобороны. Но почему бы снова не педалировать эту историю, что показать важность Антисовета при Минобороны, и необходимость сохранения его влияния на "Государственного оператора тыла"...

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