Демарш Яровой: почему Антикоррупционный совет при Минобороны хочет влиять на "Государственного оператора тыла"

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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  138739 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  148335 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  218586 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  244606 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210588 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201419 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  382281 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  187083 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164731 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Дана Яровая выразила разочарование тем, что ее навыки не используются министерством обороны Украины, утверждая, что Антикоррупционный совет, который она возглавляла, остается в стороне, поскольку оборонные закупки переходят к новому "Государственному оператору тыла".

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Три девочки в Одесской области отравились угарным газом от неправильно установленного генератора.

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