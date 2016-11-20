"Демальянс" закликав П.Порошенка не балотуватися на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Партія “Демальянс” на своєму з’їзді у Києві ухвалила резолюцію, де закликала президента Петра Порошенка не балотуватися не другий термін, передає УНН з посиланням на ВВС.
У партії вважають, що це дозволить президенту зосередитися на “справжній боротьбі за зміни”.
“Партія „Демальянс“ також закликає Президента Петра Порошенка відмовитися від ідеї балотування на другий термін задля того, аби решту каденції присвятити справжній боротьбі за зміни, а не боротьбі за політичні дивіденди”, — йдеться у заяві партії.
Там також закликали інших “політиків старої формації... вийти з гри та відкрити політичний простір для нового покоління”.
Раніше до партії “Демальянс” долучились члени Ради від “Блоку Петра Порошенка” Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук.