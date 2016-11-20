"Демальянс" призывает Порошенко не баллотироваться на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Партия "Демальянс" на своем съезде в Киеве приняла резолюцию, в которой призвала президента Петра Порошенко не баллотироваться не второй срок, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В партии считают, что это позволит президенту сосредоточиться на "настоящий борьбе за перемены".
"Партия "Демальянс" также призывает Президента Петра Порошенко отказаться от идеи баллотироваться на второй срок для того, чтобы остальные каденции посвятить настоящей борьбе за перемены, а не борьбе за политические дивиденды", - говорится в заявлении партии.
Там также призвали других "политиков старой формации ... выйти из игры и открыть политическое пространство для нового поколения".
Ранее к партии "Демальянс" присоединились члены Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук.