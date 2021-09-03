Декларацію "Кримської платформи" використають при підготовці нової резолюції ГА ООН - Джапарова

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Київ • УНН

 • 18759 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Україна за підтримки партнерів цього року збирається внести на 76-ій сесії Генасамблеї ООН проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини на території тимчасово окупованого Криму та міста Севастополь. Про те, що відобразить резолюція, УНН розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Цитата:

“МЗС проводить роботу з метою внесення на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проекту чергової і оновленої резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна”, — повідомила Джапарова.

Деталі

Дипломат розповіла УНН, що оновлена резолюція міститиме додаткові елементи, які відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові, які, зокрема, були відображені в останній доповіді Генерального секретаря ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна”.

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Відповідна доповідь була підготовлена на виконання схваленої за ініціативи України однойменної резолюції Генеральної Асамблеї ООН 75/192.

У процесі підготовки проекту резолюції будуть враховані й результати установчого саміту "Кримської платформи" у Києві 23 серпня, зокрема Спільна декларація її учасників, яка підтвердила, що захист прав людини в тимчасово окупованому Криму є одним з пріоритетних напрямів довгострокової діяльності ініціативи, зазначила Джапарова.

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Цитата:

“Для України ухвалення такої резолюції є важливим, оскільки вона чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму у контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму”, — розповіла перша заступниця міністра, зауваживши, що на цьому напрямку вже ухвалено п’ять резолюцій ГА з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже дев’ять — у контексті міжнародного реагування на спробу анексії Росією українського півострова.

“Ухвалення такої резолюції визначено одним з ключових пріоритетів делегації України на 76-й сесії ГА ООН, яка розпочне свою роботу 14 вересня цього року. Процес консультацій з іноземними партнерами розпочнеться незабаром, сам проект резолюції буде представлений наприкінці жовтня на засіданні Третього комітету ГА ООН, голосування на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН відбудеться у грудні цього року”, — заявила дипломат.

Що було раніше

Напередодні була оприлюднена доповідь Генерального секретаря ООН щодо ситуації на території тимчасово окупованого Криму.

Як зауважили в МЗС України, нова доповідь чітко визначає Російську Федерацію як державу-окупанта, а її “органи” на території тимчасово окупованого українського півострова — як “окупаційну владу”.

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