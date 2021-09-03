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Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украина при поддержке партнеров в этом году собирается внести на 76-й сессии Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. О том, что отразит резолюция, УНН рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Цитата:

"МИД проводит работу с целью внесения на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проекта очередной и обновленной резолюции" Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", - сообщила Джапарова.

Детали

Дипломат рассказала УНН, что обновленная резолюция будет содержать дополнительные элементы, которые отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове, которые, в частности, были отражены в последнем докладе Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

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Соответствующий доклад был подготовлен во исполнение принятой по инициативе Украины одноименной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/192.

В процессе подготовки проекта резолюции будут учтены и результаты учредительного саммита "Крымской платформы" в Киеве 23 августа, в частности Совместная декларация ее участников, которая подтвердила, что защита прав человека во временно оккупированном Крыму является одним из приоритетных направлений долгосрочной деятельности инициативы, отметила Джапарова.

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Цитата:

"Для Украины принятие такой резолюции является важным, поскольку она четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма", - рассказала первая заместитель министра, отметив, что на этом направлении уже принято пять резолюций ГА по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и уже девять - в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова.

"Принятие такой резолюции определено одним из ключевых приоритетов делегации Украины на 76-й сессии ГА ООН, которая начнет свою работу 14 сентября этого года. Процесс консультаций с иностранными партнерами вскоре начнется, сам проект резолюции будет представлен в конце октября на заседании Третьего комитета ГА ООН, голосование на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН состоится в декабре этого года", - заявила дипломат.

Что было ранее

Накануне был обнародован доклад Генерального секретаря ООН по ситуации на территории временно оккупированного Крыма.

Как отметили в МИД Украины, новый доклад четко определяет РФ как государство-оккупанта, а ее "органы" на територии временно оккупированного украинского полуострова - как "окупацирнную власть".

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