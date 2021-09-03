Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украина при поддержке партнеров в этом году собирается внести на 76-й сессии Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. О том, что отразит резолюция, УНН рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.