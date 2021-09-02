Cвавільних затримань людей з релігійних меншин у Криму побільшало майже уп'ятеро - ООН

Цитата:

“Звітний період був відзначений значним зростанням кількості довільних арештів і затримань представників релігійних меншин в Криму. УВКПЛ (Управління Верховного комісара ООН з прав людини — ред.) зафіксувало в Криму за цей період довільні арешти 33 осіб (30 чоловіків і 3 жінок), що представляє собою майже п’ятикратне збільшення в порівнянні з 7 арештованими в період 2019-2020 років. Із загальної кількості жертв 31 належала до релігійних меншин Криму (21 мусульманин і 10 свідків Єгови)”, — йдеться в звіті.

“Принаймні в 22 з цих випадків в момент арешту ні поліція, ні співробітники Федеральної служби безпеки не повідомили заарештованим про причини їхнього арешту або висунуті проти них обвинувачення. Окрім того, жертви скаржилися на необґрунтоване і невідповідне застосування сили під час арештів, підкидання доказів правоохоронними органами та вилучення їхніх українських паспортів”, — зазначають в ООН.

Деталі

Доповідь охоплює період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року і описує широкий спектр порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права. Зокрема, йдеться про:



випадки катування або жорстокого поводження, які ймовірно були здійснені співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Жодна винна особа не була притягнена до відповідальності.



переведення затриманих осіб з Криму для судового розгляду і відбування тюремного ув’язнення в Російській Федерації;



свавільне поміщення затриманих осіб у штрафні ізолятори, включаючи тривале одиночне ув’язнення;



санкції проти релігійних організацій та окремих осіб на основі антиекстремістських законів Російської Федерації;



втручання у проведення публічних зібрань, у тому числі накладення на учасників зібрань штрафів та інших санкцій, на основі норми законодавства, яка зобов’язує отримувати попередній дозвіл від російських органів влади на будь-які заплановані зібрання.



заочні судові процеси, що не відповідають міжнародним стандартам в галузі прав людини, проти осіб, яких вважаються опонентами російської влади в Криму.



Висновки

У висновках та рекомендаціях документу Генеральний секретар ООН, серед іншого, закликав Російську Федерацію виконати свої зобов’язання в Криму з міжнародного права щодо прав людини і міжнародного гуманітарного права. Зокрема, російська влада зобов’язана повною мірою дотримуватися абсолютної заборони на застосування тортур і забезпечити незалежне, неупереджене та ефективне розслідування всіх тверджень про катування або жорстоке поводження, насильницькі зникнення і довільні арешти і затримання в Криму.

Генсек настійно закликав країну-окупанта забезпечити, щоб право на свободу думок і їх вираження, мирних зібрань, релігії тощо могло здійснюватися всіма особами і групами осіб на території тимчасово окупованого півострова без дискримінації за будь-якими ознаками або невиправданого втручання.

Російську Федерацію також закликали зняти обмеження, накладені на кримсько-татарську громаду, у тому числі заборону на діяльність Меджлісу.

Також в ООН закликали Росію припинити призов громадян України, які проживають у Криму, в російські збройні сили, а також практику кримінального переслідування за ухилення від військового призову.

Що було раніше

Наприкінці серпня в Міністерстві закордонних справ Україні оприлюднили тривожну статистику щодо насильницьких зникнень на тимчасово окупованих територіях. Так, зокрема, щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь.