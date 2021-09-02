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Произвольных задержаний людей из религиозных меньшинств в Крыму стало почти в пять раз больше - ООН

Произвольных задержаний людей из религиозных меньшинств в Крыму стало почти в пять раз больше - ООН

Киев  •  УНН

 • 19494 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств на территории временно оккупированного Россией Крыма выросло почти в пять раз в июле 2020 - июне 2021 годов по сравнению с предыдущим периодом наблюдений. Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека на территории полуострова, передает УНН.

Цитата:

"Отчетный период был отмечен значительным ростом числа произвольных арестов и задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму. УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека - ред.) зафиксировало в Крыму за этот период произвольные аресты 33 человек (30 мужчин и 3 женщин), что представляет собой почти пятикратное увеличение по сравнению с 7 арестованными в период 2019-2020 годов. Из общего количества жертв 31 принадлежала к религиозным меньшинствам Крыма (21 мусульманин и 10 свидетелей Иеговы)", - говорится в отчете.

"По крайней мере в 22 из этих случаев в момент ареста ни полиция, ни сотрудники Федеральной службы безопасности не сообщили арестованным о причинах их ареста или выдвинутых против них обвинениях. Кроме того, жертвы жаловались на необоснованное и несоразмерное применение силы во время арестов, подбрасывание улик правоохранительными органами и изъятие их украинских паспортов", - отмечают в ООН.

Детали

Доклад охватывает период с 1 июля 2020-го по 30 июня 2021 года и описывает широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права. В частности, речь идет о:

  • случаи пыток или жестокого обращения, которые предположительно были применены сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Ни одно виновное лицо не было привлечено к ответственности.
  • перевод задержанных лиц из Крыма для предания суду и отбывания наказания в виде лишения свободы в Российской Федерации;
  • произвольное помещение задержанных в штрафные изоляторы, включая длительное одиночное заключение;
  • санкции против религиозных организаций и отдельных лиц на основе антиэкстремистских законов Российской Федерации;
  • вмешательства в проведение публичных собраний, в том числе наложение на участников собраний штрафов и других санкций, на основе нормы законодательства, которая обязывает получать предварительное разрешение от российских органов власти на проведение любого запланированного собрания.
  • заочные судебные процессы, которые не соответствуют международным стандартам в области прав человека, в отношении лиц, которых считают противниками российских властей в Крыму.

Выводы

В выводах и рекомендациях документа Генеральный секретарь ООН, среди прочего, призвал Российскую Федерацию выполнить свои обязательства в Крыму по международному праву в области прав человека и международного гуманитарного права. В частности, российская власть обязана в полной мере соблюдать абсолютный запрет на применение пыток и обеспечить независимое, беспристрастное и эффективное расследование всех утверждений о пытках или жестоком обращении, насильственных исчезновениях и произвольных арестах и задержаниях в Крыму.

Генсек настоятельно призвал страну-оккупанта, чтобы право на свободу мнений и их выражение, мирных собраний, религии и т.д. могло осуществляться всеми лицами и группами лиц на территории временно оккупированного полуострова без дискриминации по любым признакам или неоправданного вмешательства.

Российскую Федерацию также призвали снять ограничения, наложенные на крымско-татарскую общину, в том числе запрет на деятельность Меджлиса.

Также в ООН призвали Россию прекратить призыв граждан Украины, проживающих в Крыму, в российские вооруженные силы, а также практику уголовного преследования за уклонение от воинского призыва.

Что было ранее

В конце августа в Министерстве иностранных дел Украины обнародовали тревожную статистику относительно насильственных исчезновений на временно оккупированных территориях. Так, в частности, по меньшей мере 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и Севастополя.

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