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День жертв насильницьких зникнень: у МЗС оприлюднили тривожну статистику по Криму та Донбасу

Київ • УНН

 • 17187 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Щонайменше 258 людей вважаються зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, ще щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь від початку російської окупації. Такі дані наводить Міністерство закордонних справ України у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, передає УНН.

Деталі

У МЗС вказують, що, за даними Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів.

Окрім того, за наявною інформацією, від початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та Севастополя. Доля 15 з них досі залишається невідомою. Зазначається, що переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

На сьогодні прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей. У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень, зазначили в МЗС.

Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків. За даними УВКПЛ, російська окупаційна адміністрація не проводить ефективного розслідування жодного із злочинів.

Цитата:

"Відповідальність за насильницькі зникнення громадян України несе Російська Федерація як країна-окупант… Розслідування як країна-окупант має проводити РФ. Але оскільки ми розуміємо, що Російська Федерація як держава причетна до цього і це робиться навмисно, і це є елементом продовження злочину – окупації наших територій (нагадаю, 7% наших територій – під окупацією), то аргументів щодо інтересу РФ у розслідуваннях сьогодні не залишається", - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, спілкуючись у понеділок з журналістами.

"Ми розуміємо, що для РФ це можливість тримати людей в "тонусі", в страху, паралізувати опір і фактично продовжувати прикривати свої злочини", - додала вона.

Зі слів заступниці міністра, Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами, зокрема учасниками "Кримської платформи", аби порушення Росії як держави-окупанта залишалися у фокусі постійної міжнародної уваги, тиск на РФ посилювався задля попередження подібних злочинів та проведення ефективного розслідування у всіх випадках насильницьких зникнень.

Що було раніше

Дані щодо насильницьких зникнень на території тимчасово окупованого Криму раніше цього року наводило УВКПЛ ООН. Так, зокрема, у Моніторингової місії ООН з прав людини відзначили, що насильницькі зникнення відбувалися приблизно збройними групами, такими як самооборона Криму та "козацькі групи"; співробітниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації; іншими правоохоронними органами, у тому числі "поліцією Криму".

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