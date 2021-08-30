День жертв насильницьких зникнень: у МЗС оприлюднили тривожну статистику по Криму та Донбасу

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У МЗС вказують, що, за даними Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів.

Окрім того, за наявною інформацією, від початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та Севастополя. Доля 15 з них досі залишається невідомою. Зазначається, що переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

На сьогодні прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей. У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень, зазначили в МЗС.

Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків. За даними УВКПЛ, російська окупаційна адміністрація не проводить ефективного розслідування жодного із злочинів.

Цитата:

"Відповідальність за насильницькі зникнення громадян України несе Російська Федерація як країна-окупант… Розслідування як країна-окупант має проводити РФ. Але оскільки ми розуміємо, що Російська Федерація як держава причетна до цього і це робиться навмисно, і це є елементом продовження злочину – окупації наших територій (нагадаю, 7% наших територій – під окупацією), то аргументів щодо інтересу РФ у розслідуваннях сьогодні не залишається", - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, спілкуючись у понеділок з журналістами.

"Ми розуміємо, що для РФ це можливість тримати людей в "тонусі", в страху, паралізувати опір і фактично продовжувати прикривати свої злочини", - додала вона.

Зі слів заступниці міністра, Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами, зокрема учасниками "Кримської платформи", аби порушення Росії як держави-окупанта залишалися у фокусі постійної міжнародної уваги, тиск на РФ посилювався задля попередження подібних злочинів та проведення ефективного розслідування у всіх випадках насильницьких зникнень.

Що було раніше

Дані щодо насильницьких зникнень на території тимчасово окупованого Криму раніше цього року наводило УВКПЛ ООН. Так, зокрема, у Моніторингової місії ООН з прав людини відзначили, що насильницькі зникнення відбувалися приблизно збройними групами, такими як самооборона Криму та "козацькі групи"; співробітниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації; іншими правоохоронними органами, у тому числі "поліцією Криму".