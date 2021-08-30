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День жертв насильственных исчезновений: в МИД обнародовали тревожную статистику по Крыму и Донбассу

День жертв насильственных исчезновений: в МИД обнародовали тревожную статистику по Крыму и Донбассу

Киев  •  УНН

 • 17170 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. По меньшей мере 258 человек считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, еще по меньшей мере 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и Севастополя с начала российской оккупации. Такие данные приводит Министерство иностранных дел Украины в Международный день жертв насильственных исчезновений, передает УНН.

Детали

В МИД указывают, что, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

Кроме того, по имеющейся информации, с начала российской оккупации по меньшей мере 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и Севастополя. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Отмечается, что подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах за 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищение людей. В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям, отметили в МИД.

Зафиксированы также многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей. По данным УВКПЧ, российская оккупационная администрация не проводит эффективного расследования ни одного из преступлений.

Цитата:

"Ответственность за насильственные исчезновения граждан Украины несет Российская Федерация как страна-оккупант... Расследование как страна-оккупант должна проводить РФ. Но поскольку мы понимаем, что Российская Федерация как государство причастна к этому и это делается намеренно, и это является элементом продолжения преступления - оккупации наших территорий (напомню, 7% наших территорий - под оккупацией), то аргументов относительно интереса РФ к расследованиям на сегодня не остается", - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, общаясь в понедельник с журналистами.

"Мы понимаем, что для РФ это возможность держать людей в "тонусе", в страхе, парализовать сопротивление и фактически продолжать прикрывать свои преступления", - добавила она.

По словам заместителя министра, Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности участниками "Крымской платформы", чтобы нарушения России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания, давление на РФ усиливалось для предупреждения подобных преступлений и проведения эффективного расследования во всех случаях насильственных исчезновений.

Что было ранее

Данные по насильственным исчезновениям на территории временно оккупированного Крыма ранее в этом году приводило УВКПЧ ООН. Так, в частности, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека отметили, что насильственные исчезновения происходили примерно вооруженными группами, такими как самооборона Крыму и "казацкие группы"; сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации; другими правоохранительными органами, в том числе "полицией Крыма".

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