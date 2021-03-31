З початку анексії в Криму жертвами насильницьких зникнень стали 43 людини - УВКПЛ

Деталі

“Насильницькі зникнення відбувалися в основному в формі викрадення. З 43 жертв насильницького зникнення 11 чоловік (усі — чоловіки) залишаються зниклими безвісти, а один чоловік як і раніше знаходиться під вартою ”, - йдеться в інформаційній довідці, поширеній прес-службою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

У Моніторингової місії ООН з прав людини також відзначили, що насильницькі зникнення відбувалися приблизно збройними групами, такими як самооборона Криму та козацькі групи; співробітниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації; іншими правоохоронними органами, в тому числі поліцією Криму.

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“Жодна людина не була притягнута до відповідальності в зв’язку з будь-якими випадками насильницьких зникнень. Ми закликаємо до ефективного розслідування всіх таких випадків і нагадуємо, що насильницькі зникнення є порушенням прав людини, триваючим до тих пір, поки доля і місцезнаходження людини залишаються невідомими ”, - додали в організації.

Також в Моніторингової місії ООН закликали окупаційну владу Криму “утриматися від участі в насильницьких зникненнях і затримання без зв’язку із зовнішнім світом і забезпечити родичам зниклих ефективний доступ до інформації про будь-які вжиті дії та будь-який прогрес, досягнутий у встановленні долі та місцезнаходження члена їх родини”.

Нагадаємо

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополь здійснюється процесуальне керівництво у 270 справах за понад 400 фактами порушення права на життя та здоров’я, насильницького зникнення, позбавлення волі, викрадення людей, тортур та нелюдського поводження на території Кримського півострова з моменту його окупації.