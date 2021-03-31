С начала аннексии в Крыму жертвами насильственных исчезновений стали 43 человека - УВКПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) с 2014 года задокументировало в оккупированном Крыму насильственные исчезновения 43 человек, в том числе четырех женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Детали
“Насильственные исчезновения совершались в основном в форме похищения. Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все — мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина по-прежнему находится под стражей”, — говорится в информационной справке, распространенной пресс-службой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине
В Мониторинговой миссии ООН по правам человека также отметили, что насильственные исчезновения совершались предположительно вооруженными группами, такими как самооборона Крыма и казацкие группы; сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации; другими правоохранительными органами, в том числе полицией Крыма.
Цитата
“Ни один человек не был привлечен к ответственности в связи с какими-либо случаями насильственных исчезновений. Мы призываем к эффективному расследованию всех таких случаев и напоминаем, что насильственные исчезновения являются нарушением прав человека, продолжающимся до тех пор, пока судьба и местонахождение человека остаются неизвестными”, — добавили в организации.
Также в Мониторинговой миссии ООН призвали оккупационные власти Крыма “воздержаться от участия в насильственных исчезновениях и задержании без связи с внешним миром и обеспечить родственникам пропавших эффективный доступ к информации о любых принятых действия и любой прогресс, достигнутый в установлении судьбы и местонахождение члена их семьи”.
Напомним
Прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополь осуществляется процессуальное руководство в 270 делах по более 400 фактам нарушения права на жизнь и здоровье, насильственного исчезновения, лишение свободы, похищение людей, пыток и бесчеловечного обращения на территории Крымского полуострова с момента его оккупации.