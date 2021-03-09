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Викрадення людей і тортури: прокуратура АРК розслідує 270 справ

Київ • УНН

 • 14728 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополь здійснюється процесуальне керівництво у 270 справах за понад 400 фактами порушення права на життя та здоров’я, насильницького зникнення, позбавлення волі, викрадення людей, тортур та нелюдського поводження на території Кримського півострова з моменту його окупації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури.

Цитата:

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополь здійснюється процесуальне керівництво у 270 кримінальних провадженнях за понад 400 фактами порушення права на життя та здоров’я, насильницького зникнення, позбавлення волі, викрадення людей, тортур та нелюдського поводження на території Кримського півострова з моменту його окупації. У переважній більшості кримінальних проваджень досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення зазначених злочинів представників держави-окупанта та її окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що одним з яскравих прикладів беззаконня, що панує на півострові уже сім років, стали події 9 березня 2014 року, коли на Сімферопольському залізничному вокзалі пособники держави-окупанта викрали та піддавали катуванням й жорстокому поводженню координаторів та учасників руху "Євромайдан Крим", які мирним шляхом протистояли намаганням РФ окупувати територію півострова.

Так, у ході досудового розслідування вказаних подій, встановлено причетність 4 осіб, яким повідомлено про підозри за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), адже відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, є забороненими насилля над життям й особистістю, зокрема жорстоке поводження й тортури, наруга над людською гідністю, образливе та принизливе поводження стосовно осіб, які перебувають під захистом цієї Конвенції та за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Доповнення

Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та перейшов до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, в МЗС Литви заявили, що санкції проти Росії, введені через окупацію Криму, збережуться доки РФ не поверне контроль над півостровом Україні.

Українські Національні Новини

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