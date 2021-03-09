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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 62792 просмотра

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Похищение людей и пытки: прокуратура АРК расследует 270 дел

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КИӤВ. 9 марта. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополь осуществляется процессуальное руководство в 270 делах по более 400 фактам нарушения права на жизнь и здоровье, насильственного исчезновения, лишения свободы, похищения людей, пыток и бесчеловечного обращения на территории Крымского полуострова с момента его оккупации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Цитата:

"Прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополь осуществляется процессуальное руководство в 270 уголовных производствах по более 400 фактам нарушения права на жизнь и здоровье, насильственного исчезновения, лишения свободы, похищения людей, пыток и бесчеловечного обращения на территории Крымского полуострова с момента его оккупации. В подавляющем большинстве уголовных производств досудебным расследованием установлена причастность к совершению указанных преступлений представителей государства-оккупанта и его оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что одним из ярких примеров беззакония, царящего на полуострове уже семь лет, стали события 9 марта 2014 года, когда на Симферопольском железнодорожном вокзале пособники государства-оккупанта похитили и подвергали пыткам и жестокому обращению координаторов и участников движения "Евромайдан Крым", которые мирным путем противостояли попыткам РФ оккупировать территорию полуострова.

Так, в ходе досудебного расследования указанных событий, установлена причастность 4 человек, которым сообщено о подозрениях по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), ведь в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, являются запрещенными насилие над жизнью и личностью, в частности жестокое обращение и пытки, надругательство над человеческим достоинством, оскорбительное и унизительное обращение в отношении лиц, находящихся под защитой Конвенции и по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Дополнение

Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу.

Напомним, в МИД Литвы заявили, что санкции против России, введенные из-за оккупации Крыма, сохранятся пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине.

Украинские Национальные Новости

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