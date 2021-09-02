МЗС: нова доповідь ООН щодо Криму визначає РФ як державу-окупанта, її "органи" - як окупаційну владу

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“МЗС України взяло до уваги доповідь Генерального секретаря ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна”, яка була підготовлена на виконання схваленої за ініціативи України однойменної резолюції Генеральної Асамблеї ООН 75/192. На виконання резолюцій Генеральної Асамблеї ООН Доповідь чітко визначає Російську Федерацію як державу-окупанта, а її “органи” на території тимчасово окупованого українського півострова — як “окупаційну владу”, — зазначили у дипвідомстві.

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МЗС України підкреслює, що розглядає доповідь Генерального секретаря ООН як продовження зусиль міжнародного співтовариства з деокупації Криму, які знайшли своє відображення в Декларації учасників Кримської платформи.

Дипломати також закликали міжнародне співтовариство до посилення тиску на державу-окупанта.

“Масові порушення прав і свобод людини, міжнародного права, зокрема гуманітарного, знайдуть відображення у резолюції ГА ООН, яка буде внесена Україною за підтримки партнерів восени цього року на 76-й сесії Генасамблеї”, — додали у міністерстві.

Додамо

Доповідь Генерального секретаря ООН щодо Криму, зокрема, наголошує на зростанні кількості свавільних затримань представників релігійних меншин на території тимчасово окупованого півострова майже в п’ять разів.