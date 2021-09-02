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МИД: новый доклад ООН по Крыму определяет РФ как государство-оккупанта, ее "органы" - как оккупационную власть

Киев  •  УНН

 • 20903 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Новый доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" четко определяет Российскую Федерацию как государство-оккупанта, а ее "органы" на территории временно оккупированного украинского полуострова - как "оккупационные власти". Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, сообщает УНН.

Цитата:

"МИД Украины приняло во внимание доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", которая была подготовлена во исполнение принятой по инициативе Украины одноименной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/192. Во исполнение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН Доклад четко определяет Российскую Федерацию как государство-оккупанта, а ее "органы" на территории временно оккупированного украинского полуострова - как "оккупационные власти", - отметили в дипведомстве.

Детали

МИД Украины подчеркивает, что рассматривает доклад Генерального секретаря ООН как продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, что нашли свое отражение в Декларации участников Крымской платформы.

Дипломаты также призвали международное сообщество к усилению давления на государство-оккупанта.

"Массовые нарушения прав и свобод человека, международного права, в частности гуманитарного, найдут отражение в резолюции ГА ООН, которая будет внесена Украиной при поддержке партнеров осенью этого года на 76-й сессии Генассамблеи", - добавили в министерстве.

Добавим

Доклад Генерального секретаря ООН по Крыму, в частности, отмечает рост количества произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств на территории временно оккупированного полуострова почти в пять раз.

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