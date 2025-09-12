Дефіцит засобів РЕБ ближньої дії є, але в Україні багато виробників - джерело в Генштабі

В Україні є дефіцит засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії. Вітчизняних виробників багато - 90% це українські виробники. Із 70% цієї пропозиції - ефективні засоби. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.

У нас є дефіцит засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії. Потреба зростає кожного місяця. Раніше можна було взяти один засіб із невеличким акумулятором, і все було добре, він працював. А зараз кількість діапазонів зросла, розміри засобів мають зростати

Співрозмовник зазначив, що військові зіштовхнулися з проблемою, що засоби РЕБ ближньої дії для протидії FPV-дронів потребують розділення на дві частини, враховуючи розміри та час роботи.

Друга складова - це засоби РЕБ для прикриття позиції, там трохи легше, тому що можна, так би мовити, взяти ящик й поставити на позицію, але все одно це проблема з акумуляторами

Також джерело в Генштабі заявило, що 90% засобів РЕБ ближньої дії виготовляють для Сил України українські виробники.

Що стосується потреби, так вона є. Ми вийшли в режим, коли в нас багато виробників. В Україні багато виробників, 70% - це ефективні засоби. Ми співпрацюємо з багатьма західними компаніями. У них час реакції на зміну вимог приблизно рік, якщо їх дуже смикати - то шість місяців, а реагувати треба значно швидше. Тому, однозначно, засоби РЕБ ближньої дії (на озброєнні Сил оборони України - ред.) – це на 90% українські виробники. На сьогодні механізми забезпечення є. Сказати, що в нас є критична нестача, я б не сказав