Дефіцит засобів РЕБ ближньої дії є, але в Україні багато виробників - джерело в Генштабі

14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 7478 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 10995 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 21626 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 10079 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 12920 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 136 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 4966 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 11766 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 6828 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 17810 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Андрій Сибіга
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 17810 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 34245 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 81436 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 43488 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 49278 перегляди
Шахед-136
Fox News
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times

Дефіцит засобів РЕБ ближньої дії є, але в Україні багато виробників - джерело в Генштабі

Київ • УНН

 • 76 перегляди

В Україні спостерігається дефіцит засобів РЕБ ближньої дії, потреба в яких зростає щомісяця. 90% цих засобів виробляються українськими компаніями, 70% з яких є ефективними.

Дефіцит засобів РЕБ ближньої дії є, але в Україні багато виробників - джерело в Генштабі

В Україні є дефіцит засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії. Вітчизняних виробників багато - 90% це українські виробники. Із 70% цієї пропозиції - ефективні засоби. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.

У нас є дефіцит засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії. Потреба зростає кожного місяця. Раніше можна було взяти один засіб із невеличким акумулятором, і все було добре, він працював. А зараз кількість діапазонів зросла, розміри засобів мають зростати

- пояснило джерело в Генштабі.

Співрозмовник зазначив, що військові зіштовхнулися з проблемою, що засоби РЕБ ближньої дії для протидії FPV-дронів потребують розділення на дві частини, враховуючи розміри та час роботи.

Друга складова - це засоби РЕБ для прикриття позиції, там трохи легше, тому що можна, так би мовити, взяти ящик й поставити на позицію, але все одно це проблема з акумуляторами

- сказав співрозмовник.

Також джерело в Генштабі заявило, що 90% засобів РЕБ ближньої дії виготовляють для Сил України українські виробники.

Що стосується потреби, так вона є. Ми вийшли в режим, коли в нас багато виробників. В Україні багато виробників, 70% - це ефективні засоби. Ми співпрацюємо з багатьма західними компаніями. У них час реакції на зміну вимог приблизно рік, якщо їх дуже смикати - то шість місяців, а реагувати треба значно швидше. Тому, однозначно, засоби РЕБ ближньої дії (на озброєнні Сил оборони України - ред.) – це на 90% українські виробники. На сьогодні механізми забезпечення є. Сказати, що в нас є критична нестача, я б не сказав

- розповів фаховий співрозмовник.

Нагадаємо

Як повідомляло повідомляло джерело в Генштабі російські окупанти цілеспрямовано знищують вежі мобільного зв'язку, особливо на прикордонних територіях. Це спрощує завдання ударів по регіонах та обмежує передачу даних.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніТехнології
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна