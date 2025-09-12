Дефицит средств РЭБ ближнего действия есть, но в Украине много производителей - источник в Генштабе

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 11706 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 17702 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 25583 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 23821 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 21699 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 31328 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 19705 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17309 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 40454 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40930 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
44%
757мм
Популярные новости
"Это не ошибка": реакция Польши на слова Трампа относительно инцидента с российскими дронами12 сентября, 08:41 • 7478 просмотра
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября12 сентября, 09:04 • 10995 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 21626 просмотра
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12:14 • 10079 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе13:02 • 12920 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 36 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 4896 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день14:30 • 11706 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26 • 6770 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 17702 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 17702 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 34226 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 81413 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 43466 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 49256 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс

Дефицит средств РЭБ ближнего действия есть, но в Украине много производителей - источник в Генштабе

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Украине наблюдается дефицит средств РЭБ ближнего действия, потребность в которых растет ежемесячно. 90% этих средств производятся украинскими компаниями, 70% из которых являются эффективными.

Дефицит средств РЭБ ближнего действия есть, но в Украине много производителей - источник в Генштабе

В Украине существует дефицит средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия. Отечественных производителей много - 90% это украинские производители. Из 70% этого предложения - эффективные средства. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

У нас есть дефицит средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия. Потребность растет каждый месяц. Раньше можно было взять одно средство с небольшим аккумулятором, и все было хорошо, оно работало. А сейчас количество диапазонов выросло, размеры средств должны расти

- пояснил источник в Генштабе.

Собеседник отметил, что военные столкнулись с проблемой, что средства РЭБ ближнего действия для противодействия FPV-дронам требуют разделения на две части, учитывая размеры и время работы.

Вторая составляющая - это средства РЭБ для прикрытия позиции, там немного легче, потому что можно, так сказать, взять ящик и поставить на позицию, но все равно это проблема с аккумуляторами

- сказал собеседник.

Также источник в Генштабе заявил, что 90% средств РЭБ ближнего действия производят для Сил Украины украинские производители.

Что касается потребности, так она есть. Мы вышли в режим, когда у нас много производителей. В Украине много производителей, 70% - это эффективные средства. Мы сотрудничаем со многими западными компаниями. У них время реакции на изменение требований примерно год, если их очень дергать - то шесть месяцев, а реагировать надо значительно быстрее. Поэтому, однозначно, средства РЭБ ближнего действия (на вооружении Сил обороны Украины - ред.) – это на 90% украинские производители. На сегодня механизмы обеспечения есть. Сказать, что у нас есть критическая нехватка, я бы не сказал

- рассказал профессиональный собеседник.

Напомним

Как сообщал источник в Генштабе, российские оккупанты целенаправленно уничтожают вышки мобильной связи, особенно на приграничных территориях. Это упрощает задачу ударов по регионам и ограничивает передачу данных.

Анна Мурашко

Война в УкраинеТехнологии
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина