Дефицит средств РЭБ ближнего действия есть, но в Украине много производителей - источник в Генштабе

В Украине существует дефицит средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия. Отечественных производителей много - 90% это украинские производители. Из 70% этого предложения - эффективные средства. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

У нас есть дефицит средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия. Потребность растет каждый месяц. Раньше можно было взять одно средство с небольшим аккумулятором, и все было хорошо, оно работало. А сейчас количество диапазонов выросло, размеры средств должны расти

Собеседник отметил, что военные столкнулись с проблемой, что средства РЭБ ближнего действия для противодействия FPV-дронам требуют разделения на две части, учитывая размеры и время работы.

Вторая составляющая - это средства РЭБ для прикрытия позиции, там немного легче, потому что можно, так сказать, взять ящик и поставить на позицию, но все равно это проблема с аккумуляторами

Также источник в Генштабе заявил, что 90% средств РЭБ ближнего действия производят для Сил Украины украинские производители.

Что касается потребности, так она есть. Мы вышли в режим, когда у нас много производителей. В Украине много производителей, 70% - это эффективные средства. Мы сотрудничаем со многими западными компаниями. У них время реакции на изменение требований примерно год, если их очень дергать - то шесть месяцев, а реагировать надо значительно быстрее. Поэтому, однозначно, средства РЭБ ближнего действия (на вооружении Сил обороны Украины - ред.) – это на 90% украинские производители. На сегодня механизмы обеспечения есть. Сказать, что у нас есть критическая нехватка, я бы не сказал