Дефіцит в енергосистемі може збільшитись: "Енергоатом" планує вивести в ремонт ще один енергоблок
Київ • УНН
Незабаром "Енергоатом" виведе в ремонт ще один енергоблок потужністю 1000 МВт, що може збільшити дефіцит генерації в енергосистемі в липні.
Невдовзі "Енергоатом" виведе у ремонт енергоблок-тисячник, дефіцит в енергосистемі може збільшитись. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії.
Деталі
Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись
В компанії підкреслили, що такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.
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Також в.о. голови правління "Енергоатом" Петро Котін заявив, що "Енергоатом" з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить ремонти енергоблоків АЕС – задля їхньої надійної роботи в опалювальний період.
Зазначається, що цьогоріч ремонти проводять на 8-ми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.
Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні
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