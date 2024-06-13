Вскоре "Энергоатом" выведет в ремонт энергоблок-тысячник, дефицит в энергосистеме может увеличиться. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться - заявили в «Энергоатоме».

В компании подчеркнули, что такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.

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Дополнение

Также и.о. председателя правления "Энергоатом" Петр Котин заявил, что "Энергоатом" с опережением графика максимально быстро и качественно проводит ремонты энергоблоков АЭС - для их надежной работы в отопительный период.

Отмечается, что в этом году ремонты проводят на 8-ми энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не проводят.

Благодаря круглосуточной, высококлассной и эффективной работе атомщиков общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне - подытожил Котин.

Напомним

В KSE Institute заявили, что убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения рф превысили 56 миллиардов долларов.