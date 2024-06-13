Киев • УНН
Вскоре "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок мощностью 1000 МВт, что может увеличить дефицит генерации в энергосистеме в июле.
Вскоре "Энергоатом" выведет в ремонт энергоблок-тысячник, дефицит в энергосистеме может увеличиться. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.
Детали
В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться
В компании подчеркнули, что такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.
Германия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 50 млн евро12 июня 2024, 15:49 • 111045 просмотров
Дополнение
Также и.о. председателя правления "Энергоатом" Петр Котин заявил, что "Энергоатом" с опережением графика максимально быстро и качественно проводит ремонты энергоблоков АЭС - для их надежной работы в отопительный период.
Отмечается, что в этом году ремонты проводят на 8-ми энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не проводят.
Благодаря круглосуточной, высококлассной и эффективной работе атомщиков общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне
Напомним
В KSE Institute заявили, что убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения рф превысили 56 миллиардов долларов.