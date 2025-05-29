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Дефіцит бюджету рф через санкції підвищено більш ніж утричі - радник ОП

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

У росії дефіцит бюджету на 2025 рік збільшено до 3,8 трлн рублів через падіння цін на нафту та укріплення рубля. Санкції проти рф тиснуть на енергетичний експорт.

Дефіцит бюджету рф через санкції підвищено більш ніж утричі - радник ОП

У російській федерації затвердили зміни до бюджету на 2025 рік, згідно з яким плановий дефіцит збільшено більш ніж утричі - з 1,17 до 3,8 трлн рублів. Причинами цього є дешевшання нафти та зміцнення рубля, викликані санкціями, пояснив радник Офісу Президента - уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк у Facebook у четвер, пише УНН.

Деталі

"У росії затвердили зміни до бюджету: плановий дефіцит на 2025 рік збільшено більш ніж утричі - з 1,17 до 3,8 трлн рублів", - повідомив Власюк.

Він також пояснив, що падіння доходів з продажів нафтопродуктів зумовлене дешевшанням нафти та зміцненням рубля.

"Причини? Дешева нафта та зміцнення рубля, що разом призводять до падіння нафтово-газових доходів майже на чверть від запланованого - мінус 2,6 трлн рублів. Ціна на Urals у новому прогнозі знижена з $69,7 до $56 за барель", - пояснив Власюк.

Він також пояснив, що головним каталізатором падіння нафтово-газових доходів є запроваджені проти росії санкції, оскільки її економіка залежить від прибутків з продажу нафти.

"Один із драйверів цього падіння - санкції, які продовжують тиснути на російський енергетичний експорт. Це ще раз доводить: росія критично залежна від нафтодоларів", - зазначив радник ОП.

Доповнення

Єврокомісія підтвердила обговорення у G7 зниження стелі цін на нафту з рф, і цю ідею підтримують інші партнери. Нова межа має бути нижчою за поточні $60 за барель.

Санкції призвели до збитків: російська танкерна група "Совкомфлот" втратила майже $400 мільйонів доларів23.05.25, 16:10 • 2586 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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