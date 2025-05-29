Дефіцит бюджету рф через санкції підвищено більш ніж утричі - радник ОП

У російській федерації затвердили зміни до бюджету на 2025 рік, згідно з яким плановий дефіцит збільшено більш ніж утричі - з 1,17 до 3,8 трлн рублів. Причинами цього є дешевшання нафти та зміцнення рубля, викликані санкціями, пояснив радник Офісу Президента - уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк у Facebook у четвер, пише УНН.

Деталі

"У росії затвердили зміни до бюджету: плановий дефіцит на 2025 рік збільшено більш ніж утричі - з 1,17 до 3,8 трлн рублів", - повідомив Власюк.

Він також пояснив, що падіння доходів з продажів нафтопродуктів зумовлене дешевшанням нафти та зміцненням рубля.

"Причини? Дешева нафта та зміцнення рубля, що разом призводять до падіння нафтово-газових доходів майже на чверть від запланованого - мінус 2,6 трлн рублів. Ціна на Urals у новому прогнозі знижена з $69,7 до $56 за барель", - пояснив Власюк.

Він також пояснив, що головним каталізатором падіння нафтово-газових доходів є запроваджені проти росії санкції, оскільки її економіка залежить від прибутків з продажу нафти.

"Один із драйверів цього падіння - санкції, які продовжують тиснути на російський енергетичний експорт. Це ще раз доводить: росія критично залежна від нафтодоларів", - зазначив радник ОП.

Доповнення

Єврокомісія підтвердила обговорення у G7 зниження стелі цін на нафту з рф, і цю ідею підтримують інші партнери. Нова межа має бути нижчою за поточні $60 за барель.

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