Дефицит бюджета рф из-за санкций повышен более чем в три раза - советник ОП

В российской федерации утвердили изменения в бюджет на 2025 год, согласно которым плановый дефицит увеличен более чем в три раза - с 1,17 до 3,8 трлн рублей. Причинами этого является удешевление нефти и укрепление рубля, вызванные санкциями, пояснил советник Офиса Президента - уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в Facebook в четверг, пишет УНН.

Детали

"В россии утвердили изменения в бюджет: плановый дефицит на 2025 год увеличен более чем в три раза - с 1,17 до 3,8 трлн рублей", - сообщил Власюк.

Он также пояснил, что падение доходов от продаж нефтепродуктов обусловлено удешевлением нефти и укреплением рубля.

"Причины? Дешевая нефть и укрепление рубля, что вместе приводит к падению нефтегазовых доходов почти на четверть от запланированного - минус 2,6 трлн рублей. Цена на Urals в новом прогнозе снижена с $69,7 до $56 за баррель", - пояснил Власюк.

Он также пояснил, что главным катализатором падения нефтегазовых доходов являются введенные против россии санкции, поскольку ее экономика зависит от прибылей от продажи нефти.

"Один из драйверов этого падения - санкции, которые продолжают давить на российский энергетический экспорт. Это еще раз доказывает: россия критически зависима от нефтедолларов", - отметил советник ОП.

Дополнение

Еврокомиссия подтвердила обсуждение в G7 снижения потолка цен на нефть из рф, и эту идею поддерживают другие партнеры. Новый предел должен быть ниже текущих $60 за баррель.

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