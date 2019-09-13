Дефіцит торгівлі України товарами за сім місяців зріс на 18,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за січень-липень 2019 року сягнуло майже 15 млрд доларів, що на 18,5% більше проти аналогічного періоду попереднього року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними Держстату, у січні-липні 2019 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4,936 млрд дол., тоді як у січні-липні 2018 року негативне сальдо було 4,165 млрд дол. Відповідно, цей показник за рік збільшився на 771 млн доларів, або на 18,5%.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у січні-липні 2018 року – 0,87). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу.
Нагадаємо, Україна у новому сезоні експортувала уже 10 млн тонн зерна.