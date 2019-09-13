Дефицит торговли Украины товарами за семь месяцев вырос на 18,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-июль 2019 года достигло почти 15 млрд долларов, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По данным Госстата, в январе-июле 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,936 млрд долл., тогда как в январе-июле 2018 года отрицательное сальдо было 4,165 млрд долл. Соответственно, этот показатель за год увеличился на 771 млн долларов, или на 18,5%.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018 - 0,87). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.
Напомним, Украина в новом сезоне экспортировала уже 10 млн тонн зерна.