Дефицит торговли Украины товарами за семь месяцев вырос на 18,5%

По данным Госстата, в январе-июле 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,936 млрд долл., тогда как в январе-июле 2018 года отрицательное сальдо было 4,165 млрд долл. Соответственно, этот показатель за год увеличился на 771 млн долларов, или на 18,5%.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018 - 0,87). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.

Напомним, Украина в новом сезоне экспортировала уже 10 млн тонн зерна.