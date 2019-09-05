Експорт зернових перевищив 10 млн тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Україна у новому сезоні експортувала уже 10 млн тонн зерна. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби.
"З початку поточного маркетингового року (з 1 липня) Україна експортувала понад 10 млн тонн зернових культур, зокрема, 6,1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 4,3 млн тонн, фуражної – понад 1,8 млн тонн), ячменю – майже 2,2 млн тонн, кукурудзи – 1,7 млн тонн", - вказали у відомстві.
За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 6,8 млн тонн зернових, зокрема, 3,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 2,1 млн тонн та фуражної пшениці понад 1,5 млн тонн), ячменю – 1,6 млн тонн, кукурудзи – 1,3 млн тонн).
Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано 1,8 млн тонн олійних культур, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 1,2 млн тонн олійних культур.
Нагадаємо, в Україні зібрано майже 40 млн тонн зерна.