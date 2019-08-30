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Жнива-2019: в Україні зібрано майже 40 млн тонн зерна

Жнива-2019: в Україні зібрано майже 40 млн тонн зерна

Київ • УНН

 • 30940 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже майже 40 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

"Станом на 30 серпня українські аграрії провели збирання зернових та зернобобових культур на 10,0 млн га або 66% до прогнозу та намолотили 39,4 млн тонн зерна при середній врожайності 39,2 ц/га", - йдеться у повідомленні.

У тому числі зібрано:

  • ранніх зернових та зернобобових культур – 39,2 млн тонн з площі 9,96 млн га або 99,9%;
  • гречки – 13,0 тис. тонн з площі 10,0 тис. га або 15%;
  • проса – 74 тис. тонн з площі 40 тис. га або 44%.

Крім того, соняшник при прогнозі обмолочено на площі 281 тис. га або 5% та намолочено 492 тис. тонн зерна при середній урожайності 17,5 ц/га. Соя обмолочена на площі 43 тис. га або 3% до прогнозу та зібрано 96 тис. тонн зерна при середній урожайності 22,6 ц/га.

"Найбільший вал зерна намолотили хлібороби у Одеській і Запорізькій – 3,1 млн тонн, Харківській – 2,9 млн тонн, Дніпропетровській – 2,7 млн тонн, Миколаївській – 2,6 млн тонн областях", - додали в Мінагрополітики.

Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпаку, якого засіяно 740 тис. га або 69% до прогнозу.

Нагадаємо, Україна відправила на експорт уже 7,6 млн тонн зернових.

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