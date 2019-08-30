Жатва-2019: в Украине собрано почти 40 млн тонн зерна

"По состоянию на 30 августа украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур на 10,0 млн га или 66% к прогнозу и намолотили 39,4 млн тонн зерна при средней урожайности 39,2 ц/га", - говорится в сообщении.

В том числе собрано:



ранних зерновых и зернобобовых культур - 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га или 99,9%;



гречихи - 13,0 тыс. тонн с площади 10,0 тыс. га или 15%;



проса - 74 тыс. тонн с площади 40 тыс. га или 44%.



Кроме того, подсолнечник при прогнозе обмолочено на площади 281 тыс. га или 5% и намолочено 492 тыс. тонн зерна при средней урожайности 17,5 ц/га. Соя обмолочена на площади 43 тыс. га или 3% к прогнозу и собрано 96 тыс. тонн зерна при средней урожайности 22,6 ц/га.

"Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской - 3,1 млн тонн, Харьковской - 2,9 млн тонн, Днепропетровской - 2,7 млн тонн, Николаевской - 2,6 млн тонн областях", - добавили в Минагрополитики.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса, которого засеяно 740 тыс. га или 69% к прогнозу.

Напомним, Украина отправила на экспорт уже 7,6 млн тонн зерновых.