Україна відправила на експорт уже 7,6 млн тонн зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна у новому сезоні експортувала уже 7,6 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства аграрної політики і продовольства України.
За даними Мінагрополітики, станом на 28 серпня у 2019/20 маркетинговому році Україна експортувала 7616 тис. тонн зернових і зернобобових культур.
Зокрема:
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- пшениці - 4070 тис. тонн;
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- ячменю - 1750 тис. тонн;
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- жита - 1,4 тис. тонн;
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- кукурудзи - 1783 тис. тонн.
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Експорт борошна сягнув 44,6 тис. тонн.
Нагадаємо, Україна у 2018/2019 маркетинговому році експортувала рекордну кількість зерна - 50,4 млн тонн.