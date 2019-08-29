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Україна відправила на експорт уже 7,6 млн тонн зернових

Україна відправила на експорт уже 7,6 млн тонн зернових

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна у новому сезоні експортувала уже 7,6 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За даними Мінагрополітики, станом на 28 серпня у 2019/20 маркетинговому році Україна експортувала 7616 тис. тонн зернових і зернобобових культур.

Зокрема:

  • пшениці - 4070 тис. тонн;
  • ячменю - 1750 тис. тонн;
  • жита - 1,4 тис. тонн;
  • кукурудзи - 1783 тис. тонн.

Експорт борошна сягнув 44,6 тис. тонн.

Нагадаємо, Україна у 2018/2019 маркетинговому році експортувала рекордну кількість зерна - 50,4 млн тонн.

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