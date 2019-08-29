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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 23245 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126457 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117793 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123029 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126964 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151977 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150884 просмотра

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Украина отправила на экспорт уже 7,6 млн тонн зерновых

Украина отправила на экспорт уже 7,6 млн тонн зерновых

Киев  •  УНН

 • 10030 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина в новом сезоне экспортировала уже 7,6 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 28 августа в 2019/20 маркетинговом году Украина экспортировала 7616 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

В частности:

  • пшеницы - 4070 тыс. тонн;
  • ячменя - 1750 тыс. тонн;
  • ржи - 1,4 тыс. тонн;
  • кукурузы - 1783 тыс. тонн.

Экспорт муки достиг 44,6 тыс. тонн.

Напомним, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна - 50,4 млн тонн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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