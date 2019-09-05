Экспорт зерновых превысил 10 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украина в новом сезоне экспортировала уже 10 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
"С начала текущего маркетингового года (с 1 июля) Украина экспортировала более 10 млн тонн зерновых культур, в частности, 6,1 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 4,3 млн тонн, фуражной - более 1,8 млн тонн), ячменя - почти 2,2 млн тонн, кукурузы - 1,7 млн тонн", - указали в ведомстве.
За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 6,8 млн тонн зерновых, в частности, 3,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 2,1 млн тонн и фуражной пшеницы более 1,5 млн тонн), ячменя - 1,6 млн тонн, кукурузы - 1,3 млн тонн).
Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано 1,8 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 1,2 млн тонн масличных культур.
Напомним, в Украине собрано почти 40 млн тонн зерна.