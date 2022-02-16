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DDOS-атака на державні ресурси триває понад добу - Держспецзв'язок

DDOS-атака на державні ресурси триває понад добу - Держспецзв'язок

Київ • УНН

 • 20862 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. DDOS-атака на сайти та застосунки державних органів та банків триває понад добу. Про це повідомив заступник голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Держспецзв'язок.

Цитата

“Атака триває понад добу. Нам вдалося суттєво знизити рівень шкідливого трафіку, працюють наші центри очистки. Ми бачимо, що ресурси, які є мішенню цих атак, продовжують стабільно функціонувати. Це результат злагоджених дій субʼєктів кібербезпеки — і це свідчить про ефективність нашої роботи”, — розповів Жора.

Деталі

За словами, директора Департаменту безпеки Національного банку України Ігоря Коновалова, станом на сьогодні, системи ПриватБанку та Ощадбанку працюють стабільно, не зважаючи на те, що атака продовжується.

Доповнення

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

Як повідомив міністр внутрішніх справ, 16 лютого всі сайти та застосунки, які піддалися вчора атаці, працюють стабільно.

Віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що вчорашня DDOS-атака на сайти та застосунки державних органів та банків була найбільша в історії України.

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