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DDOS-атака на государственные ресурсы длится более суток - Госспецсвязь

DDOS-атака на государственные ресурсы длится более суток - Госспецсвязь

Киев • УНН

 • 20855 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. DDoS-атака на сайты и приложения государственных органов и банков длится более суток. Об этом сообщил заместитель председателя Госспецсвязи по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктор Жора во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.

Цитата

“Атака продолжается более суток. Нам удалось существенно снизить уровень вредоносного трафика, работают наши центры очистки. Мы видим, что ресурсы, которые являются мишенью этих атак, продолжают стабильно функционировать. Это результат слаженных действий субъектов кибербезопасности — и это свидетельствует об эффективности нашей работы”, - рассказал Жора.

Детали

По словам директора Департамента безопасности Национального банка Украины Игоря Коновалова, по состоянию на сегодня, системы Приватбанка и Ощадбанка работают стабильно, не смотря на то, что атака продолжается.

Дополнение

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дія” также попал под кибератаку.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

Как сообщил министр внутренних дел, 16 февраля все сайты и приложения, которые подверглись вчера атаке, работают стабильно.

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что вчерашняя DDOS-атака на сайты и приложения государственных органов и банков была крупнейшей в истории Украины.

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