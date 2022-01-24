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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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"Давайте не драматизувати": ЄС чекає пояснень від США щодо від'їзду дипломатів з України

"Давайте не драматизувати": ЄС чекає пояснень від США щодо від'їзду дипломатів з України

Київ • УНН

 • 19496 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Європейський союз чекає на пояснення від Держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо рішення про від'їзд з України американських дипломатів. Сам Євросоюз поки що не збирається чинити так само. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель журналістам вранці у понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Секретар Блінкен пояснить причину цього оголошення. Ми не збираємося робити те саме, тому що не знаємо конкретних причин. Але секретар Блінкен пояснить нам. Я не думаю, що нам потрібно драматизувати, поки переговори продовжуються, а вони продовжуються”, — сказав Боррель, відповідаючи на запитання журналістів перед засіданням голів МЗС країн ЄС, куди запрошено Блінкена.

Деталі

При цьому голова дипломатії ЄС припустив, що, “можливо, у секретаря Блінкена буде більше інформації, щоб поділитися з нами”.

На запитання про те, чи збирається блок вивозити з України сім’ї дипломатів, Боррель заявив, що “жодних рішень із цього приводу зараз немає”.

Контекст

Державний департамент США напередодні дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.

У Держдепартаменті ухвалили рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, “як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”.

У Міністерстві закордонних справ України ухвалили до відома рішення Держдепу і вважають його передчасним та проявом надмірної перестороги.

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