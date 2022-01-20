Обговорили військове нарощування РФ навколо України: Євросоюз, США, НАТО та ОБСЄ провели перші спільні переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель взяв участь у першій чотиристоронній телефонній розмові з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і представником чинного головування в ОБСЄ - Польщі в середу ввечері. Сторони обговорили військове нарощування Росії навколо України, пише УНН з посиланням на повідомлення Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).
Переговори сторін відбулися "у контексті трансатлантичної та багатосторонньої координації щодо європейської безпеки, що триває".
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"Вони обговорили нарощування Росією військової сили навколо України, а також поточні двосторонні та міжнародні дипломатичні відносини, пов'язані зі спробами Росії перевизначити механізми безпеки в Європі. Вони підтвердили необхідність дотримання основних принципів існуючої архітектури європейської безпеки, закріплених, зокрема, в межах ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Сторони "підкреслили свою рішучість продовжувати інтенсивні консультації щодо визначення шляхів врегулювання ситуації за допомогою двосторонньої та багатосторонньої дипломатичної взаємодії та представлення сильного, чіткого та єдиного трансатлантичного фронту".
Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на зустрічі минулого тижня домовилися про подальше зміцнення координації зі Сполученими Штатами та НАТО, а також про розширення співробітництва Європейського союзу в межах ОБСЄ та попросили Борреля координувати цю діяльність.
Чотиристоронні переговори відбулися після цих обговорень та нещодавніх обмінів думками між партнерами, зокрема з українськими колегами, та напередодні переговорів США з Росією.
Міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення цього питання на майбутньому засіданні Ради ЄС у Брюсселі у понеділок. Боррель запросив держсекретаря США Блінкена приєднатися до цієї зустрічі.
Доповнення
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.