Обсудили военное наращивание РФ вокруг Украины: Евросоюз, США, НАТО и ОБСЕ провели первые совместные переговоры

КИЕВ. 20 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель принял участие в первом четырехстороннем телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителем действующего председательства в ОБСЕ - Польши в среду вечером. Стороны обсудили военное наращивания России вокруг Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение Европейской службы внешних дел (EEAS).