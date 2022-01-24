"Давайте не драматизировать": ЕС ждет объяснений от США относительно отъезда дипломатов из Украины

КИЕВ. 24 января. УНН. Европейский союз ждет объяснений от Госсекретаря США Энтони Блинкена касательно решения об отъезде из Украины американских дипломатов. Сам Евросоюз пока не собирается поступать так же. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам утром в понедельник, передает корреспондент УНН.