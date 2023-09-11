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29 березня, 17:57 • 346725 перегляди

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28 березня, 18:00 • 215196 перегляди

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Дар’я Білодід стала амбасадором FAVBET

Дар’я Білодід стала амбасадором FAVBET

Київ • УНН

 • 493035 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. В майбутньому спортивному сезоні видатна дзюдоїстка Дар’я Білодід продовжить йти до нових перемог за підтримки провідної iGaming-компанії країни. Українська «анаконда» також з’явиться у рекламних матеріалах FAVBET та буде залучатись до соціальних проєктів компанії, повідомляє УНН

Деталі

Східні єдиноборства знову відкривають свої міцні обійми для мільйонів користувачів FAVBET. Починаючи співпрацю з Дар’єю Білодід, компанія посилює розвиток напряму бойових мистецтв та вже планує низку заходів з їхньої популяризації за участі нової амбасадорки. Йдеться як про тематичні промо-кампанії, так і різноманітні офлайн-події, підтримку дитячого спорту.

«Дар’я — неймовірна спортсменка. Вона є обличчям українського дзюдо та водночас — голосом, який звучить на підтримку України на світовій арені. Ми раді, що Дар’я розділяє цінності FAVBET та стала частиною нашої команди. Це партнерство двох сторін, що завжди прагнуть високих результатів. Впевнений, воно буде вдалим», — каже Head of Sports Marketing FAVBET Денис Якимов.

22-річна Дар’я Білодід — наймолодша в історії світова чемпіонка з дзюдо, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи та бронзова призерка Олімпійських Ігор в Токіо. Її відданість спорту та незламний характер зробили її однією з найтитулованіших молодих спортсменок України, а відкритість та щирість — однією з найвідоміших.

Дар’я стане першою спортсменкою-амбасадором FAVBET, підкреслюючи зусилля компанії з підтримки та сприяння розвитку жінок у спорті. Сьогодні FAVBET є одним з найбільш активних спортивних спонсорів України, забезпечуючи підтримку професійним спортсменам та аматорам, а також співпрацюючи з провідними спортивними організаціями — Федерацією хокею України, Федерацією баскетболу України та іншими.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК “ФАВБЕТ”» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК “ФАВБЕТ”» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

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