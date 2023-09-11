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Дарья Белодед стала амбассадором FAVBET

Дарья Белодед стала амбассадором FAVBET

Киев • УНН

 • 493034 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В предстоящем спортивном сезоне выдающаяся дзюдоистка Дарья Белодед продолжит идти к новым победам при поддержке ведущей iGaming-компании страны. Украинская «анаконда» также появится в рекламных материалах FAVBET и будет привлекаться к социальным проектам компании, сообщает УНН

Детали

Восточные единоборства снова открывают свои крепкие объятия для миллионов пользователей FAVBET. Начиная сотрудничество с Дарья Белодед, компания усиливает развитие направления боевых искусств и уже планирует ряд мероприятий по их популяризации с участием нового посла. Речь идет как о тематических промо-кампаниях, так и различных офлайн-событиях, поддержке детского спорта.

«Дарья — невероятная спортсменка. Она является лицом украинского дзюдо и одновременно — голосом, который звучит в поддержку Украины на мировой арене. Мы рады, что Дарья разделяет ценности FAVBET и стала частью нашей команды. Это партнерство двух сторон, которые всегда стремятся к высоким результатам. Уверен, оно будет удачным», — говорит Head of Sports Marketing FAVBET Денис Якимов.

22-летняя Дарья Белодед — самая молодая в истории мировая чемпионка по дзюдо, многократная чемпионка Украины, чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио. Ее преданность спорту и несокрушимый характер сделали ее одной из самых титулованных молодых спортсменок Украины, а открытость и искренность — одной из самых известных.

Дарья станет первой спортсменкой-амбассадором FAVBET, подчеркивая усилия компании по поддержке и содействию развитию женщин в спорте. Сегодня FAVBET является одним из наиболее активных спортивных спонсоров Украины, обеспечивая поддержку профессиональным спортсменам и любителям, а также сотрудничая с ведущими спортивными организациями — Федерацией хоккея Украины, Федерацией баскетбола Украины и другими.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выдана ООО «БК “ФАВБЕТ”» на основании Решения КРАИЛ от 05.04. 2021 года за №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО «БК “ФАВБЕТ”» на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года за №433.

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