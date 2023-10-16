Даріо Срна виконуватиме обов'язки головного тренера "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Донецький «Шахтар» офіційно повідомив про призначення Даріо Срна виконувачем обов'язків головного тренера «гірників», передає УНН з посиланням на ФК "Шахтар".
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Сьогодні “Шахтар” сповістив про звільнення Патріка ван Леувена з поста головного тренера команди. Згідно нового повідомлення, нідерландця на посаді головного тренера донецької команди замінить 41-річний Даріо Срна.
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“Дарійо Срна готуватиме „Шахтар“ до наступних матчів як виконувач обов’язків головного тренера. ФК „Шахтар“ бажає Дарійо успіхів та перемог на новій посаді”, — йдеться у повідомленні.
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Відомий хорват є легендою “Шахтаря”, він виступав за донецьку команду з 2003 по 2018 рік, був капітаном команди. “Шахтар” продовжив співпрацю зі Срна у наступні роки, втім у клубі екс-гравець здебільшого займав інші посади — був директором з футболу та спортивним директором.
Додамо, що за іншою інформацією, “гірники” вже мають можливих претендентів на посаду головного тренера. Серед них, колишній головний тренер Марселя Ігор Тудор. Або Іван Леко, що нині є наставником хорватського “Хайдука”
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