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Дарио Срна будет исполнять обязанности главного тренера "Шахтера"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Донецкий «Шахтер» официально сообщил о назначении Дарио Срна исполняющим обязанности главного тренера «горняков», передает УНН со ссылкой на ФК "Шахтер".

Дарио Срна будет исполнять обязанности главного тренера "Шахтера"

Детали

Сегодня “Шахтер” известил об увольнении Патрика ван Леувена с поста главного тренера команды. Согласно новому сообщению, нидерландца на посту главного тренера донецкой команды заменит 41-летний Дарио Срна.

Цитата

“Дарио Срна будет готовить „Шахтер“ к следующим матчам в качестве исполняющего обязанности главного тренера. ФК „Шахтер“ желает Дарийо успехов и побед на новой должности”, — говорится в сообщении.

Добавим

Известный хорват является легендой “Шахтера”, он выступал за донецкую команду с 2003 по 2018 год, был капитаном команды. “Шахтер” продолжил сотрудничество с Срна в последующие годы, впрочем в клубе экс-игрок в основном занимал другие должности — был директором по футболу и спортивным директором.

Добавим, что по другой информации, “горняки” уже имеют возможных претендентов на должность главного тренера. Среди них, бывший главный тренер Марселя Игорь Тудор. Или Иван Леко, ныне являющийся наставником хорватского “Хайдука”

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФК “Шахтер” официально прекратил действие контракта Патрика ван Леувена

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