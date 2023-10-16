Шахтар оголосив про завершення співпраці з головним тренером Патріком ван Леувеном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Донецький «Шахтар» узгодив припинення співпраці з головним тренером команди, нідерландським фахівцем Патріком ван Леувеном, передає УНН з посиланням на заяву ФК "Шахтар".
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На сьогодні відомо, що ФК “Шахтар” вже офіційно оголосив про припинення дії контракту з головним тренером Патріком ван Леувеном.
Разом з нідерландським спеціалістом також припиняє співпрацю з “гірниками”, сформований раніше, тренерський штаб.
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“Шахтар” висловлює подяку Патріку ван Леувену і його асистентам за професіоналізм та бажає успіхів і перемог у майбутньому“, — йдеться у заяві клубу.
Патрік ван Леувен очолив “гірників” у липні 2023 року, замінивши на цій посаді хорвата Ігоря Йовічевича. Під керівництвом нідерландця ФК “Шахтар” провів 12 офіційних матчів. Зараз футбольний клуб посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи 18 очок після дев’яти зіграних матчів.
Нагадаємо, що у Лізі Чемпіонів “Шахтар” здобув яскраву пермогу над “Антверпеном”. УНН повідомляв, що донецький “Шахтар” у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зумів здолати “Антверпеном” у виїзній зустрічі.