Шахтер объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Патриком ван Леувеном

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На сегодня известно, что ФК “Шахтер” уже официально объявил о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном.

Вместе с нидерландским специалистом также прекращает сотрудничество с “горняками”, сформированный ранее, тренерский штаб.

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“Шахтер” выражает благодарность Патрику ван Леувену и его ассистентам за профессионализм и желает успехов и побед в будущем“, — говорится в заявлении клуба.

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Патрик ван Леувен возглавил “горняков” в июле 2023 года, заменив на этом посту хорвата Игоря Йовичевича. Под руководством нидерландца ФК “Шахтер” провел 12 официальных матчей. Сейчас футбольный клуб занимает третье место в чемпионате Украины, имея 18 очков после девяти сыгранных матчей.

Напомним, что в Лиге Чемпионов “Шахтер” одержал яркую пермогу над “Антверпеном”. УНН сообщал, что донецкий “Шахтер” в втором туре группового этапа Лиги чемпионов сумел одолеть “Антверпеном” в выездной встрече.