Шахтер объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Патриком ван Леувеном
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Донецкий «Шахтер» согласовал прекращение сотрудничества с главным тренером команды, нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном, передает УНН со ссылкой на заявление ФК "Шахтер".
Детали
На сегодня известно, что ФК “Шахтер” уже официально объявил о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном.
Вместе с нидерландским специалистом также прекращает сотрудничество с “горняками”, сформированный ранее, тренерский штаб.
Цитата
“Шахтер” выражает благодарность Патрику ван Леувену и его ассистентам за профессионализм и желает успехов и побед в будущем“, — говорится в заявлении клуба.
Добавим
Патрик ван Леувен возглавил “горняков” в июле 2023 года, заменив на этом посту хорвата Игоря Йовичевича. Под руководством нидерландца ФК “Шахтер” провел 12 официальных матчей. Сейчас футбольный клуб занимает третье место в чемпионате Украины, имея 18 очков после девяти сыгранных матчей.
Напомним, что в Лиге Чемпионов “Шахтер” одержал яркую пермогу над “Антверпеном”. УНН сообщал, что донецкий “Шахтер” в втором туре группового этапа Лиги чемпионов сумел одолеть “Антверпеном” в выездной встрече.